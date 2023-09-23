ECB Baş Ekonomistinden enflasyon ve faiz açıklaması

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Baş Ekonomisti Philip Lane, enflasyon konusunda endişelerin gelecek yıla sarkacağını belirterek faiz artışına açık kapı bıraktı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Avrupa Merkez Bankası (ECB) baş ekonomisti Philip Lane, enflasyonun yüzde 2 hedefine sağlam bir şekilde geri dönüp dönmediğini görmeye yardımcı olacak temel veriler için gelecek yıla kadar beklemek zorunda kalacaklarını söyledi.

Lane, Cuma günü Yahoo Finance ile yaptığı röportajda, “Bu sonbahar çok şey öğreneceğiz ama her şeyi öğrenmeyeceğiz” dedi.

“Enflasyon hedefine doğru ilerlemek için görmemiz gereken verileri anlamak açısından yeni yıla kadar kalacak pek çok konu olacak” diyen Lane ayrıca ECB’nin bir faiz artırımına daha açık olduğunu belirtti ve “Gelecek veriler daha fazla artışa ihtiyaç olduğunu gösterirse tabii ki daha fazlasını yaparız” dedi.

NE OLDU?

ECB geçen hafta mevduat faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4'e yükseltmişti. Banka böylece 10. kez üst üste faiz artırımına gitmiş oldu.

Bazı ekonomistler gelecek yılın haziran ayından itibaren ECB’nin faiz indirimlerini başlamasını beklerken bankanın daha uzun süre faizleri değiştirmeyeceğine yönelik beklentiler de var.

Bu hafta konuşan Fransa MB Başkanı Francois de Villeroy ise borçlanma maliyetlerinin yeterince uzun süre yüzde 4'te kalabileceği mesajını vermişti.