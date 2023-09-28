Ek MTV’yi ödemeyene hapis

Ek MTV’yi ödemeyenler mal beyanı vermek zorunda olacak. Mal beyanı vermeyene ise hapis var.

Erdoğan SÜZER

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Anayasa Mahkemesi’nin ek MTV düzenlemesine onay vermesi ilk taksidi ödemeyen milyonlarca araç sahibi için faizli ödeme, mal beyanı ve hapis dahil bir dizi ek yükün de yolunu açtı.

Ankara Barosu avukatlarından Ali Erdem Gündoğan, Anayasa Mahkemesinin ek MTV kararının vatandaşa nasıl yansıyacağını SÖZCÜ'ye değerlendirdi.

Gündoğan, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı vereceği düşüncesiyle ek MTV'nin ilk taksidin ödemeyenlere Maliye tarafından ödeme emri gönderileceğini belirterek süreci şöyle anlattı:

FAİZ, MAL BEYANI, HAPİS…

“Ek MTV'yi ödemeyenlere vergi dairelerince ödeme emri gönderilecek ve ödeme emrinde ek MTV'nin son ödeme tarihi olan 06.09.2023 tarihinden itibaren işleyecek faizle birlikte 7 gün içinde ödemeleri istenecek. 7 gün içinde ödemedikleri takdirde aynı süre içinde mal beyanında bulunmaları istenecek. Vatandaşlar mal beyanında bulunmadıkları takdirde 3 ay zorlama hapsiyle karşılaşacaklar”

DAVA AÇANLARA 15 BİN TL EK YÜK

“Ek MTV'yi ödeyip vergi dairelerine dava açanların davaları mahkemelerce reddedilecek. Bu durumda mahkeme masrafları bu vatandaşların üzerine kalacak.

Ayrıca bu vatandaşlar Hazine avukatlarının 10 bin 500 lira vekalet ücretini, vekalet ücreti icraya konulması halinde 3 bin 600 lira icra masrafı olmak üzere toplamda 15 bin lirayı ödemek zorunda kalacaklar.”

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