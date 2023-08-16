Ekmeğe bir ayda ikinci zam
Seçim sonrası zam yağmuru sürüyor. Erzurum’da 5 TL’den satılan 200 gram ekmeğin fiyatı yapılan zammın ardından 6,5 TL oldu.
Erzurum'da ekmek fiyatına zam geldi. Buna göre 5 TL'den satılan 200 gram ekmek yeni tarife ile 6,5 TL'den satışa sunulacak.
Geçtiğimiz temmuz ayında 4 TL’den 5 TL'ye çıkarılan ekmek fiyatları aradan geçen bir ayın ardından tekrar zamlandı.
BAZI FIRINLAR ZAMLI SATIŞA BAŞLADI
Kentte 17 Ağustos tarihi itibari ile 6,5 TL olacak ekmek fiyatları bazı fırınlarda birkaç gün öncesinden zamlı fiyattan satılmaya başlandı.