Emekli maaşları ve geçici işçilere kadroda yeni gelişme

En düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif, komisyon geldi.

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, en düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklifin tümü üzerinde görüşmeler sürüyor.

CHP Grubu adına söz alan Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlara yönelik kanun düzenlemesinden önce bütçe açığının 660 milyar lira olduğunu, seçim öncesi yapılan düzenlemelerle beraber 1 trilyon liraya ulaştığını söyledi.

“DÜZENLEMELERE KARŞI ÇIKMIYORUZ AMA…”

“Seçimden sonra devlet lazım değil mi?” sorusunu yönelten Kuşoğlu, “Yürütme panikle, ‘seçimi kazanayım’ çabasıyla tüm bunları getiriyor. Düzenlemelere karşı çıkmıyoruz ama bu şekilde yapılması, zamansız, hesapsız kitapsız şekilde olması bu ülkeye ihanettir.” dedi.

Gazilere yönelik maaş düzenlemesini desteklediklerini bildiren Kuşoğlu, öte yandan hem sağlık hem yargı personelinin özlük haklarına yönelik daha geniş çaplı iyileştirmeye gidilmesi gerektiğini dile getirdi.

“ALİCENGİZ OYUNU VAR”

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, en düşük emekli maaşlarında artış öngören bu teklifle, bu kesimin kök maaşının yükseltilmediğini ifade ederek, “Siz ‘en düşük emekli aylığı 7 bin 500 lirayı uygun gördük.’ dediğinizde, bu, onun maaşına, refahına dönemsel olarak etki edecek ama bir süre sonra bu etki olduğu gibi ortadan kalkacak. Burada bir alicengiz oyunu var.” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ise en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik maddeyi eleştirirken, “Bu, ücretler arasındaki kademelendirmeyi daha da azaltıyor. Bizi düşük ücretle vasatlıkta eşitliyor. Sosyal güvenlik sistemimizde ödenen prime göre yaşlılık aylığı alınıyor. Bu düzenleme bu kuralı bozuyor. Bu, anayasaya aykırı. Muhalefet tarafından Anayasa Mahkemesine götürülürse eşitlik ilkesine aykırılıktan iptal edileceğini düşünüyorum.” görüşlerini öne sürdü.

“GÜVENLİK KORUCUSU AYLIKLARI DA KAPSAMA ALINSIN”

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, teklifle en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, emeklilere yönelik bayram ikramiyesi tutarının ise 2 bin liraya yükseltileceğini anımsatarak, “Elbette isabetli ve uygundur, emeklilerimizce de sevinçle karşılanmıştır. Burada bir hususun ilave edilmesini önereceğim. Güvenlik korucularımız da emekli aylığı alıyor, şu anda aylıkları 4-5 bin lira civarında. Onların da bu kapsama alınmasının eşitlik açısından doğru olacağını düşünüyorum.” diye konuştu.

Kalaycı, kamuda boşalan sürekli işçi kadrolarına geçici işçilerin alınmasının öngörüldüğüne dikkati çekerek, “Daimi işçi kadrolarında, boş olan ve açık bulunanlar ile bundan sonra boşalacak kadrolara geçici işçiler alınırsa, kadroya geçişlerini daha da hızlandırırız. Düzenleme kapsamında belediyelerle il özel idarelerindeki geçici işçilerin yer almasının uygun olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

Muharip gazilere ödenen şeref aylığının geliri olsun olmasın hepsine aynı tutarda ödenmesi ve artırılmasının MHP’nin 2011 yılından bu yana tüm seçim beyannamelerinde yer aldığını anlatan Kalaycı, muharip gazilerin, çocuklarına istihdam hakkı tanınması ve ÖTV’siz araç alma imkanı sunulmasını istediğini belirtti.

“ASGARİ ÜCRETLE AYNI MESAFEYE GETİRDİK”

AKP Trabzon Milletvekili Salih Cora, teklifin, toplumun birçok alanındaki önemli sorunların çözümüne katkı sağlayacağını aktardı.

Muhalefet milletvekillerinin, vatandaşların sorunlarına yönelik eleştirilerde bulunduklarını anlatan Cora, iktidarın, bunları belirli bir takvim içerisinde çözüme kavuşturduğunu kaydetti.

Teklifle muharip gazi aylıklarının eşitleneceğini ve net asgari ücret tutarında aylık verileceğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da dile getirdiği gibi iktidarlarında gaziler için ellerinden geleni yaptıklarını ve bundan sonra da yapacaklarını vurguladı.

Salih Cora, düzenlemeyle en düşük emekli aylığı ile emekli bayram ikramiyesi tutarının artırılacağına işaret ederek, “Emekli ikramiyesini de yıla böldüğümüz zaman emekli maaşı, asgari ücrete denk bir düzeye gelmiş durumdadır. AK Parti iktidarından önce en düşük emekli maaşı asgari ücretin dörtte birine denk geliyordu. Şimdi en düşük emekli maaşını asgari ücretle aynı mesafeye getirmiş durumdayız.” diye konuştu.

EYT AÇIKLAMASI

EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanların da bu artıştan yararlanacağına dikkati çeken Cora, şunları kaydetti:

*3 milyon 762 bin kişinin aylığı 6 bin 500 liranın altında, 8 milyon 139 bin kişinin aylığı 7 bin liranın altında, 8 milyon 796 bin kişinin aylığı 7 bin 500 liranın altında, 9 milyon 898 bin kişinin aylığı 8 bin liranın altında.

*Emekli aylıkları, prime esas kazanç, çalışma süresine göre hesaplanıyor. Emekli aylıkları ocak ve temmuz aylarında enflasyon oranında artırılıyor. Yasayla aylığı 5 bin 500 lira olanlar 7 bin 500 lira almaya başlayacak. Bugün itibarıyla emekli aylığı 7 bin 500 liranın üzerinde olanların gelirlerinde bir değişiklik olmayacak.

*1 Temmuz itibarıyla 15,6 milyon emekliye enflasyon oranında artış yapılacak. En düşük emekli aylığına da Temmuz zammı kök aylık üzerinden yansıtılacak.

*Kök aylık 4 bin liraysa, yüzde 40 zam varsayımıyla emekli 5 bin 600 lira olacak ama 7 bin 500 lira almaya devam edecek.

Teklifin, geçici işçi sorununa çözüm getirdiğini söyleyen Cora, “Bir sorun varsa, bunu çözecek olanın AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olduğu yine ortaya çıkmıştır.” dedi.

“BU HAKLARI DİĞER YARGIÇLARIN DA ALMASI GEREKİR”

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, teklifle yüksek yargı mensuplarının özlük haklarında iyileştirmeye gidileceğini ancak diğer hakimlere yönelik bir düzenleme yapılmadığını ifade ederek, “Yargıdaki bu kast sistemini, çürümüş sistemi düzeltmemiz lazım. Bu hakları diğer yargıçların da alması gerekir. Devletin, yüksek yargı hakimlerine açık çek vermesi lazım, diğer yargıçları da bu enflasyon altına ezdirmemesi lazım.” değerlendirmesini yaptı.

“OYLAR BAŞ AŞAĞI GİTTİKÇE…”

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir televizyon programında açıklama yapmasının ardından bu kanun teklifinin sunulduğunu kaydederek, “Kamuoyu araştırmalarında AK Parti’nin oyları baş aşağı gittikçe kesenin ağzı açılıyor. Ama hakkaniyet içerisinde yapılmıyor, bir şeyi yaparken öbür tarafı bozuyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

Cinisli, teklifle Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra üstün gayret gösterenlere Üstün Fedakarlık Nişanı verileceğini de anımsatarak, “Kızılay Başkanı’na sakın vereyim demeyin. Gök kubbe başınıza yıkılır.” sözlerini sarf etti.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, iktidarın ekonomi politikaları sonucunda enflasyon ve ücret sarmalı oluştuğunu savunarak, “Enflasyondaki artış oranı ve hızı daha yüksek. Bu ücret artışları hiçbir zaman çözüm olmayacak. Ücretlerin milli gelir içerisindeki payı sürekli azalıyor. Köklü tedbirler almak lazım. Bunlar aspirin, pansuman tedbirlerdir.” diye konuştu.

Teklifle en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya çıkarıldığını ancak kök aylıklarda değişiklik yapılmadığını bildiren Şener, bu emeklilerin Temmuz ayında yapılacak zamdan yararlanamayacağını söyledi.

Şener, “Öte yandan 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilerin aylıklarına bu yansımıyor. Skalayı bozuyorsunuz. Tüm emekli maaşlarını asgari maaşa çekiyorsunuz. İlerde emekli maaşları öğrenci burslarına dönerse hiç şaşırmam.” dedi. (AA)