Emekli umduğunu bulamadı

Emekliler ne dün açıklanan 6 aylık enflasyon farkından ne de AKP'nin Meclis'e getirdiği yasa teklifinden umduğunu bulamadı. Memur emeklileri, memurlara yapılan seyyanen zamdan yararlanamazken, kök aylığı 7 bin 500 TL'nin altında kalan SSK ve BAĞKUR emeklileri ise yine aynı maaşı almaya devam edecek.

Gamze BAL

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TBMM Genel Kurulu’nda AKP’nin dün Meclis Başkanlığı’na sunduğu 17 maddelik ekonomik düzenlemeleri içeren yasa teklifi sonrası emeklilerin eli boş kaldı.

Memurlara yapılacak zam oranını netleştiren yasa teklifi, emeklilere ilişkin herhangi bir düzenleme içermedi.

Alacağı zam için günlerdir TÜİK’in açıklayacağı enflasyon rakamlarını bekleyen SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 19,77 olarak açıklanan 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak ancak bu artışlar kök aylıklara uygulanacak.

Yani yüzde 19,77 artış sonrası kök aylığı 7 bin 500 TL'nin altında olan emekliler, yine 7 bin 500 TL aylık almaya devam edecek. 6 bin 500 TL kök aylığı olan bir emekli ise 7 bin 800 TL; yani yalnızca 300 lira zam almış olacak.

Memurlara yapılan seyyanen zam ise, memur emeklilerini kapsamıyor.

Aynı enflasyona maruz kaldıkları halde, farklı zam oranlarıyla alım gücünün erimesinden yakınan emekliler, kendileri için yeni bir düzenleme yapılmasını talep ediyor.

MEMUR EMEKLİLERİNE SEYYANEN ZAM YOK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün haziran ayı enflasyonunu yüzde 3,92, 6 aylık enflasyonu da yüzde 19,77 olarak açıklamıştı.

TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasının ardından memur maaş zamlarıyla ilgili kanun teklifi de TBMM Başkanlığı’na sunulmuş; teklif ile ilgili açıklamayı AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesi kapsamında, yüzde 17,55 + 8 bin TL seyyanen zam yapılacağını bildirmişti.

Buna göre, en düşük memur maaşı yüzde 86 zamla 11 bin 848 TL'den 22 bin 17 TL'ye yükseltilirken; ortalama memur maaşının da yüzde 74 zamla 14 bin 417 TL'den 25 bin 15 TL'ye yükseltildi.

Ancak memurlara yapılan seyyanen zamdan memur emeklileri yararlanamayacak.

Memur emeklilerinin maaşı, TÜİK’in dün açıkladığı 6 aylık enflasyon farkı ve temmuzdaki yüzde 6 toplu sözleşme kapsamında yüzde 17,55 artacak.

Bu da, haziran ayında 7 bin 901 TL olan en düşük memur emekli aylığının 9 bin 288 TL’ye çıkarılması anlamına geliyor.

YÜZDE 19,77’LİK ZAM 7500 TL’YE DEĞİL, KÖK AYLIĞA

SSK ve BAĞKUR emeklilerinin aldığı en düşük emekli aylığı olan 7 bin 500 liraya ilişkin, seçim öncesinde de herhangi bir vaat verilmemiş; emekli aylıklarına kademeli artış yapılacağına ilişkin açıklamalar yapılmıştı. Söz konusu kademeli artışın ise kök aylıklara uygulanacağı belirtiliyor.

Yani TÜİK’in 6 aylık enflasyon farkına göre yapılacak yüzde 19,77’lik zam, 7 bin 500 TL’nin üzerine konularak yapılmayacak.

Çünkü mart ayında en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya çıkarılması, o dönem en düşük emekli maaşı olan 5 bin 500 TL’ye 2 bin TL Hazine desteği verilecek sağlanmıştı. Yani kök aylıklarda herhangi bir artışa gidilmemişti.

Bu nedenle, 6 aylık enflasyon farkı olan yüzde 19,77’lik artışın kök aylıklara yapılacağı belirtiliyor.

2000 öncesi SSK'lıların en düşük kök aylığı ise 6 bin 93 TL düzeyinde. Bu aylıklara yüzde 19,77 oranında zam yapılsa bile, kök aylık 7 bin 295 TL'ye yükselecek. Dolayısıyla emekli, temmuz ayından sonra da 7 bin 500 TL aylık almaya devam etmiş olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ALANLAR BİLMİYOR: KÖK AYLIK NEDİR?

Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aziz Çelik, en düşük emekli aylığı 7 bin 500 TL’ye yükseldiği dönem, kök aylıklardaki bu durumu şöyle özetlemişti:

“Şu anda kök aylığı 5 bin TL olan bir emekli 500 TL Hazine desteği ile 5 bin 500 TL aylık alıyor. Bu emekli yeni durumda 2 bin 500 TL Hazine desteği ile 7 bin 500 TL alacak. Ancak temmuz ayında alacağı zam 5 bin TL üzerinden olacak. Örneğin yüzde 20 zam alırsa kök aylığı 6 bin TL olacak. Bu kez Hazine 1,500 TL’lik kısmı karşılayacak.”

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