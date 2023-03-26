Emeklilerden intibak ve sağlıkta katkı payı ödemesinin kaldırılması talebi

En düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesinin artırılmasının ardından konuşan Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, "2000'den sonra emekli olanlar için intibak, sağlıkta katkı payı ödemesinin emekliler için kaldırılması gibi taleplerimizin karşılanmasını bekliyoruz" dedi.

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Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesinin artırılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, diğer taleplerinin de karşılanmasını istedi.

Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e, 22 Mart’ta TÜED’i ziyaretinde, taleplerini içeren 24 maddelik bir dosya sunduklarını aktardı.

‘DİĞER TALEPLER DE KARŞILANMALI’

Kazım Ergün, şunları kaydetti:

“Uzun süredir dile getirdiğimiz en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesinin artırılması talebimizin karşılanmasından memnununuz. Diğer taleplerimizin de karşılanmasını bekliyoruz. Bundan sonraki süreçte, 2000’den sonra emekli olanlar için intibak, sağlıkta katkı payı ödemesinin emekliler için kaldırılması gibi taleplerimizin karşılanmasını bekliyoruz.”

Bayram ikramiyelerine yapılan 900 liralık artışın, emeklilerin beklentileriyle tam olarak örtüşmediğini dile getiren Ergün, 2 bin lira olarak belirlenen bayram ikramiyelerinin tekrar gözden geçirilmesi talebinde bulundu. (AA)

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