Emeklinin maaşı 20 yılda böyle erIdi

Yüzde 30 zam alan emeklinin maaşı 20 yılda kademe kademe eridi. 4/A en düşük emekli maaşı 2003’te asgari ücretten yüzde 47 fazlayken bugün ise 8.506 liraya yükseltilen asgari ücret emekli maaşından yüzde 45 fazla.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Asgari ücret yüzde 55 artırılarak 2023 için 8 bin 506 liraya çıkarıldı ancak emeklilere yüzde 30 maaş zammı yapıldı. Emekli maaşı son 20 senede asgari ücret karşısında sürekli erirken 2023'te iki ücret arasındaki makas iyice açıldı. Euronews'in Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan derlediği verilere göre Ocak 2003'te ise 4/A en düşük emekli maaşı 332 TL iken asgari ücret 226 TL idi. Buna göre 20 sene önce en düşük emekli maaşı asgari ücretten yüzde 47 fazlaydı. Ocak 2023'te ise aylık net asgari ücret 8 bin 506 liraya yükseldi, en düşük emekli maaşı ise 5 bin 871 lira oldu. Yani bugün 4/A en düşük emekli maaşı asgari ücretten yüzde 31 oranla geride kaldı. 5.500 lira olan en düşük emekli maaşı ise asgari ücretten yüzde 35 daha az. 2001-2023 yılları arasında asgari ücret ile 4/A en düşük emekli maaşları ile asgari ücretler karşılaştırıldığında ekonomik krizle anılan 2001'de emekli maaşı asgari ücretin 1.5 katından fazlaydı. Bu oran AKP'nin iktidara geldiği 2002'de 1.31 kata gerilerken takip eden yılarda da kademeli düşüş başladı.

FARK TERSİNE DÖNDÜ

2003'te 4/A en düşük emekli maaşı asgari ücretten yüzde 47 fazlayken 2015'te neredeyse eşitlenen iki ücret arasındaki makas tersine dönerek yeniden açılmaya başladı. 2023'e geldiğimizde 8.506 liraya yükselen asgari ücret, 4/A en düşük emekli maaşından yüzde 45 daha fazla.

2015'ten itibaren erime hızlandı

2015'te 1.09'a kadar gerileyerek neredeyse eşitlenen emekli maaşı ile asgari ücret arasındaki farka ilişkin 2016'da ise bir ilk yaşanarak asgari ücret en düşük emekli maaşını geride bıraktı ve bu oran 0.97'ye düştü. 2021'de 0.86'ya kadar düşen oran 2022'nin ilk yarısında 0.74 ve 2023'ün ilk yarısında 0.69'a kadar geriledi. Yani 4/A en düşük emekli maaşı asgari ücretten yüzde 31 düşük kaldı.