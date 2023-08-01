Endonezya Türkiye’den 300 milyon dolar değerinde İHA satın aldı

Endonezya Savunma Bakanlığı eskiyen askeri ekipmanları modernize etmek için Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'den (TUSAŞ) 300 milyon dolar değerinde 12 adet yeni insansız hava aracı (İHA) satın aldığını açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Endonezya Savunma Bakanlığı eskiyen askeri ekipmanları modernize etmek için Türk Havacılık ve Uzay Sanayi’den (TUSAŞ) 300 milyon dolar değerinde 12 adet yeni insansız hava aracı (İHA) satın aldığını açıkladı.

Söz konusu alım, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo’nun temmuzda savunma bakanlığı da dahil olmak üzere güvenlik kurumlarının aşırı harcamalarına dikkat çekmesi ve kabinesini “sağlıklı” bir bütçe konusunda uyarmasının ardından geldi.

32 AY İÇİNDE TESLİM EDİLMESİ BEKLENİYOR

Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto Ocak ayında 12 adet Mirage 2000-5 savaş uçağı satın almak üzere 800 milyon dolar değerinde bir anlaşma imzalamış ancak bu uçaklar çok eski oldukları gerekçesiyle eleştirilmişti. Endonezya şubat ayında da 42 adet Rafale savaş uçağını 8.1 milyar dolara satın almıştı.

TUSAŞ ile yapılan anlaşmada imzalar Şubat ayında atılmıştı. İHA’ların bu tarihten itibaren 32 ay içinde teslim edilmesi bekleniyor.

Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada anlaşmanın eğitim ve uçuş simülatörlerini de kapsadığı belirtildi. (REUTERS)

İlginizi Çekebilir İmalat PMI temmuzda daralmaya işaret etti