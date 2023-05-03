Enflasyon oranı ne zaman açıklanır? Nisan ayı enflasyon beklentisi ne kadar?

TÜİK tarafından paylaşılacak olan Nisan ayı enflasyon oranı 3 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00’da açıklanacak. Nisan ayı için yıllık enflasyon oranı beklentisi yüzde 42.44 ila yüzde 45.4 arasında değişiyor. Aylık enflasyonda tahminler yüzde 2.1 ila yüzde 3.6 bandında yer alırken ekonomistler gıda fiyatlarının yanı sıra hizmetler kalemlerinde artış öngörüyor.

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14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri öncesinde son enflasyon verileri TÜİK tarafından bugün açıklanacak. Enflasyon verileri üzerinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisinin devam etmesi bekleniyor. 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin kazanan taraf ekonomi politikaları sayesinde enflasyonun yönünü belirleyici güce sahip olacak. Muhalefet bu sene planlanan seçimleri kazanmaları halinde alışılagelmiş politikalara geri dönme sözü veriyor. Hükümet politikalarına paralel olarak ekonomik büyümeyi önceleyen Merkez Bankası (TCMB) seçimlerden önceki son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 8.5'te sabit tuttu.

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından paylaşılacak olan Nisan ayı enflasyon oranı 3 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.

ENFLASYON ORANI BEKLENTİSİ NE KADAR?

Enflasyon oranı Nisan ayında gıda ve hizmet fiyatları öncülüğünde aylık yüzde 2.6 artışla seçimlerden önce yüksek seyretmeye devam etmesi, yıllık TÜFE’nin ise yüzde 44’e gerilemesi bekleniyor.

Reuters'ın 14 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette Nisan ayı için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 42.44 ila yüzde 45.4 arasında değişiyor. Aylık enflasyonda tahminler yüzde 2.1 ila yüzde 3.6 bandında yer alırken ekonomistler gıda fiyatlarının yanı sıra hizmetler kalemlerinde artış öngörüyor. TÜFE, Mart ayında eğitim başta olmak üzere hizmet fiyatları ve gıda öncülüğünde aylık yüzde 2.29 artarken yıllık TÜFE yüzde 50.51'e olmuştu. TÜFE, geçen yıl Ekim ayında 24 yılın zirvesi olan yüzde 85.51 seviyesine yükseldikten sonra baz etkisi ve TL'nin yatay seyrinin desteğiyle düşüş göstermeye başladı.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Mayıs Çarşamba günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,65 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,9 ve en yüksek yüzde 3,5 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,65) göre bir önceki ay yüzde 50,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 44,06'ya gerileyeceği hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi nisanda yüzde 49,56'dan 46,26'ya geriledi.