Enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK'e göre temmuzda aylık enflasyon yüzde 9,49, yıllık enflasyon yüzde 47,83 oldu. ENAG'a göre ise tüketici fiyatları temmuzda aylık yüzde 13,18, yıllık yüzde 122,88 oranında arttı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 9,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,45 olarak gerçekleşti.

TÜFE haziranda aylık yüzde 3,92, yıllık yüzde 38,21 oranında artmıştı.

Temmuzda aylık enflasyonda 18 ayın zirvesi görüldü. Yıllık enflasyonda sekiz aydır devam eden düşüş serisi temmuzda sona ermiş oldu.

Ekonomistlerin temmuz ayı beklentisi, Reuters anketinde aylık yüzde 9,1, yıllık yüzde 47,3 olmuştu. AA anketinde de beklenti, aylık yüzde 9,07, yıllık yüzde 47,27 olmuştu.



ENAG YÜZDE 122,88 HESAPLADI

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise temmuzda tüketici fiyatlarının aylık yüzde 13,18, yıllık yüzde 122,88 oranında arttığını hesapladı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul’un temmuz enflasyonunun aylık yüzde 9,84, yıllık yüzde 63,76 olduğunu açıklamıştı.

Türk-İş’e göre temmuzda gıda enflasyonu aylık yüzde 12,38, yıllık yüzde 70,44 olmuştu.



EN FAZLA ARTIŞ LOKANTA VE OTELLERDE

TÜİK’e göre, temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 19,31 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 82,62 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 2,67 ile eğitim oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 17,75 ile ulaştırma oldu.

TÜİK’e göre, temmuzda gıda enflasyonu yüzde 60,72 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla, 4 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 135 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’deki değişim, 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 8,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 34,66, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,32 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 58,08 olarak gerçekleşti.

TEMMUZDA ZAM ŞAMPİYONU YAKIT

Temmuzda bir önceki aya göre fiyatı en fazla artan temel başlık yüzde 29,04’lük oranla kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları oldu.

Yüzde 20,11’lik artışla sebze ikinci, yüzde 18,71’lik artışla oteller üçüncü oldu.

TÜİK, geçen yıl madde sepetindeki ürün ve hizmetlerin fiyatlarını açıklamayı durdurmuştu ve mahkeme kararına rağmen sansüre devam ediyor.

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