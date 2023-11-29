Eskişehir’de simide zam: Bir yılda yüzde 80 arttı

Eskişehir Ticaret Odası Meclisi'nden simide zam kararı çıktı. 5 Ocak 2023'ten beri ikinci kez zamlanan 100 gramlık simit, 7 liradan 9 liraya yükseltildi. Ocak ayında 5 liradan satılan simit yıl bitmeden yüzde 80 zamlanmış oldu.

Kemal ATLAN

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Eskişehir’de 100 gramı 7 liraya satılan simidin fiyatı 9 liraya yükseldi.

Zam kararı Eskişehir Ticaret Odası (ETO) meclisinden geçti. 5 Ocak 2023 tarihinden itibaren 5 liradan satılan simit, en son Haziran 2023'te alınan zam kararı ile 7 lira olmuştu.

ETO Meclisi’nde alınan karar ile 7 liradan satılan 100 gramlık simidin fiyatı 9 liraya çıkartıldı. 5 Ocak 2023’ten bu yana simide ikinci kez zam yapılırken, yıl içerisinde yüzde 80 artış yaşanmış oldu.

UNLU MAMULLER DE ZAMLANDI

Vatandaşların günün her saatinde tercih ettiği gıdalardan biri olan simit Eskişehir’de 9 lira olurken unlu mamuller de zamlandı.

Yeni fiyat tarifesi ise şöyle:

100 gram simit 9 lira, 80 gram kek 10 lira, 80 gram açma 10 lira, 80 gram Karaköy poğaça 10 lira, 80 gram poğaça 10 lira, 80 gram börek 12 lira.

Zamlı fiyatların 1 Aralık 2023 tarihinden itibaren geçerli olacağı açıklandı.

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