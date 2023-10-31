Euro Bölgesi’nde enflasyon ekimde 27 ayın dibini gördü
Euro Bölgesi yıllık tüketici enflasyonu ekim ayında yüzde 2,9'a gerileyerek Temmuz 2021 sonrasındaki 27 ayın en düşük seviyesine geriledi.
Euro Bölgesi tüketici enflasyonu ekim ayında beklentilerin altında kaldı. Bölgede yıllık enflasyon ekim ayında yüzde 2,9’a gerileyerek 27 ayın dibini gördü.
Enerji fiyatlarındaki düşüş ve faizlerdeki artışla birlikte talepteki düşüş, enflasyon düşüşünde etkili oldu.
Eylülde bölgede enflasyon yüzde 4,3 olmuştu. Bloomberg anketinde ekonomistlerin medyan beklentisi ekim ayı için yüzde 3,1 olmuştu.
Ekimde aylık enflasyon ise yüzde 0,3’lük beklentiye karşılık yüzde 0,1 oldu.
Enerji ve gıda fiyatlarını dışarıda bırakan çekirdek enflasyon da yüzde 4,2 ile Temmuz 2022 sonrası 15 ayın en düşük seviyesine geriledi. Eylülde bu oran yüzde 4,5 idi.
Eylülde yüzde 4,7 olan hizmetler enflasyonu ekimde yüzde 4,6’ya geriledi.
Enflasyonun beklentilerin altında kalması, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faizlerde ek artışa gitme olasılığını azalttı. ECB, yüzde 2’lik resmi enflasyon hedefine 2025 yılına kadar ulaşmayı planlıyor.