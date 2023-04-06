Europower’ın halka arzı onaylandı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ'nin halka arzını onayladı.

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SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret’in 40,60 liradan halka arz başvurusuna onay verdi.

Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret’in 125 milyon liralık bedelli sermaye artırımı onaylandı.

Sümer Faktoring’in 107 milyon liralık, Arena Finans Faktoring’in 70 milyon liralık, Trive Yatırım Menkul Değerler ile DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret’in 100’er milyon liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

Kurul, Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin 400 milyon liralık, Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama AŞ’nin 100 milyon liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusunu onayladı.

Allbatross Portföy Yönetimi AŞ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun kuruluşuna izin verilmesi talebi, Deniz Portföy Yönetimi AŞ ile Hedef Portföy Yönetimi AŞ’nin yatırım danışmanlığı faaliyet izni ile yetki belgesi verilmesi talepleri olumlu karşılandı.

Kurul, Trive Portföy Yönetimi AŞ Fon Sepeti Şemsiye Fonu ile Trive Portföy Yönetimi AŞ Hisse Senedi Şemsiye Fonu’nun kuruluşuna izin verilmesi talepleri olumlu karşıladı.

İDARİ PARA CEZALARI VE SUÇ DUYURULARI

SPK, Vakıf Finansal Kiralama AŞ pay piyasasında 22 Nisan-4 Mayıs 2021 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, Yarız Danışmanlık İnşaat İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’ne 1 milyon 282 bin 74 lira, Classic Cars Motorlu Taşıtlar Anonim Şirketi’ne 1 milyon 282 bin 74 lira, Yakın Madencilik ve Lojistik Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne 7 milyon 174 bin 510 lira, Alfadağ Madencilik İnşaat Anonim Şirketi’ne 1 milyon 282 bin 74 lira idari para cezası uygulanması kararı verdi.

Vakıf Finansal Kiralama AŞ pay piyasasında 22 Nisan-4 Mayıs 2021 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda Kurul, 8 isme idari para cezası uygulanması kararı alındı.

İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ’ye, emir iletiminde müşterilere ilişkin IP numaraları kayıtlarının eksik ve hatalı tutulması, inceleme konusu işlemlerde iç denetim sistemini düzenlemelerine aykırılıklar, tebliğde belirtilen durumlarda Kurul’a yapılması gereken şüpheli işlem bildirimlerinin yapılmaması gibi nedenlerle idari para cezası uygulandı.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda bir isim hakkında suç duyurusunda bulunma kararı alındı.

Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107’nci maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle, 6362 sayılı SPKn’nun 1’inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn’nun 128/1- (a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla, 6362 sayılı SPKn’nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca, 5 isme 7 Nisan tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulamasına karar verildi.

Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 29 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı. (AA)