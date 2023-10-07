Ev yapan depremzedeye 750 bin liralık hibe

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesinde başlatılan ‘yerinde dönüşüm’ kampanyası ile verilecek hibe ve kredi tutarlarını artırdı. Konutlar için verilecek 500 bin TL hibe desteği 750 bin TL’ye, 500 bin TL kredi desteği de 750 bin TL’ye çıkarıldı.

Erdoğan SÜZER

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Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan, hasar gören evinin yerine ev yaptıracak depremzedeye 750 bin lira karşılıksız hibe desteği verilecek. Söz konusu kişilere ayrıca 3 bağımsız bölüme kadar da 750'şer bin lira faizsiz 2 yıl ödemesiz 10 yıl vadeli kredi sağlanacak.

1.5 MİLYON TL'YE ÇIKTI

Konut yaptıracaklara yapı denetim ve jeoloji raporları için 40 bin lira hibe verilecek. Yıkılan evinin yerine yenisini yaptırması mümkün olmayıp aynı kent sınırları içerisinde konut yaptıracak depremzedeler de desteklerden yararlandırılacak. Konutla birlikte ahırı yıkılanlara verilecek kredi miktarı da 1 milyon liraya çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesinde başlatılan ‘yerinde dönüşüm' kampanyası ile verilecek

hibe ve kredi tutarlarını artırdı.

Konutlar için verilecek 500 bin TL hibe desteği 750 bin TL'ye, 500 bin TL kredi desteği de 750 bin TL'ye çıkarıldı. İşyerleri için verilecek 250 bin TL hibe ve 250 bin TL kredi tutarları da 400 biner TL'ye yükseltildi. Köy evleri için de 750 bin TL hibe, 1 milyon TL kredi sağlanacak. Bu kapsamda konut için toplamda 1.5 milyon TL, işyerleri için 800 bin lira hibe ve kredi desteği sağlanacak. Hasarlı ev satın alanlar da desteklerden yararlanabilecek.

Nakit yerine inşaat malzemesi seçeneği

Hibe ve kredilerden ev, ahır ve işyeri yıkılanlar ile orta ve üzeri hasar alanlar, yapıların bulunduğu yerde yaptırılması halinde yararlanacak. Ölen hak sahibinin hibe ve kredi desteğini mirasçılar kullanacak. Hibe tek konut, kredi en fazla 3 konut için olacak. Hibe desteği inşaat malzemesi şeklinde ayni yardım olarak da alabilecek. Başvurular inşaat ruhsatı alımından itibaren bir yıl içinde yapılabilecek. Hibenin yüzde 10'u peşin, kalanı inşaat ilerleme seviyesine göre ödenecek, ödemeler de müteahhide yapılacak.