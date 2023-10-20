Evlilik kredisi şartları belli oldu mu, ne kadar verilecek?

Evlilik hazırlığı yapan çiftleri ilgilendiren "evlilik kredisi" için şartlar belli olmaya başladı. Yakın zamanda meclise sunulması beklenen evlilik kredisi, 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli ve 150 bin lira faizsiz olarak verilecek. Yaş şartı getirilmesi de beklenen evlilik kredisi için Aile ve Gençlik Bankası pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağını duyurdu.

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Seçim vaatleri arasında yer alan evlilik kredisi hakkında detaylar belli oluyor. Seçim vaatleri arasında da yer alan evlilik kredisi hakkında konuşan Erdoğan, Aile ve Gençlik Bankası bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağını duyurmuştu. Yasa teklifinin taslak metninin yakın zamanda tamamlanması ve TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.

EVLİLİK KREDİSİ NEDİR, ŞARTLARI NELER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada evlilik kredisi hakkında konuştu;

“Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesi, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projelerimizi tamamladık. Önümüzdeki dönemde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız. Doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracağız. Öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek ve sonrasında yaygınlaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız.”

YAŞ SINIRI OLACAK MI?

Henüz yaş sınırı hakkında açıklama yapılmadı ancak evlilik kredisinden yararlanmak isteyenlerde yaş sınırı aranacak.

EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR?

Seçim vaatleri arasında yer alan evlilik kredisi şu şekilde beyannamesinde “Yeni evlenen çiftlere 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verileceği” şekilde yer aldı.