Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu SÖZCÜ’ye konuştu

Oğluyla birlikte İBB davasının sanıkları arasında yer alan 78 yaşındaki Hasan İmamoğlu, bu tespiti yaptı ve ekledi: “Duruşmada herkesin gözünde o cesareti, korkusuzluğu görüyorum. Oğlum Ekrem dahil herkes sonuna kadar hakkını arıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu yaklaşık 3 bin yıl hapis istemiyle yargılanırken babası 78 yaşındaki Hasan İmamoğlu da tutuksuz sanıklar arasında bulunuyor. Hasan Bey’in torunu Selim de yine davanın tutuksuz sanıkları arasında. Her ikisi de tüm duruşmalarda mahkeme salonunda yerlerini alıyor.

Ekrem Bey’in eşi Dilek Kaya İmamoğlu da duruşmaları kaçırmıyor. Bir tarafta eşi, bir tarafta oğlu, bir tarafta kayınpederi ve kardeşi... Dilek Hanım gözünü onların üzerinden bir an olsun ayırmıyor. İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 1967 yılında kurdukları aile şirketlerine de kayyum atanmıştı. Hasan İmamoğlu mahkemede soğukkanlı olmaya çalışıyor ama oğlu 3 bin yıl hapis istemiyle yargılanırken içinde kim bilir ne fırtınalar kopuyor...

GÖZ GÖZE GELİYOR

Baba İmamoğlu’nun gözü hep oğlu Ekrem’in üzerinde. Ekrem Bey de sık sık babasıyla göz göze geliyor, birbirlerine el sallıyorlar. Babasını “Ben çok iyiyim, merak etmeyin” diye teselli etmeye çalışıyor. Avukatlar, diğer sanıklar ve yakınları da baba İmamoğlu’na büyük saygı gösteriyor. Ona manevi olarak destek olmaya çalışıyorlar. Hasan Bey’in elinden öpenler, ona destek olmaya çalışanlar tamam ama o bir baba... Ve oğlu bu şekilde yargılanırken duygularını ne kadar saklamaya çalışsa da halinden, tavrından zor günler geçirdiği anlaşılıyor.

İMAMOĞLU ANLATIYOR

Ekrem İmamoğlu, babasının sağlığını düşünerek duruşmalara katılmamasını istese de Hasan Bey mümkün olduğunca ve sağlığı el verdiğince duruşmaları izliyor. Son görüşmelerinde Ekrem Bey, “Baba git biraz dinlen, çok yoruldun, çok sarsıldın” dedi ve babasını en azından bir süreliğine de olsa duruşmalara katılmaması yönünde ikna etti. Salonda olmasa da duruşmaları an be an takip eden Hasan İmamoğlu son gelişmelerle ilgili olarak SÖZCÜ’nün sorularını yanıtladı. Olup bitenlere hayli üzüldüğünü anlatan İmamoğlu, 23 günün geride kaldığı duruşmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

‘MÜTHİŞ BİR COŞKU’

Duruşmalar TRT’de canlı yayınlanmasa da Silivri’de olanlar medyada yazılıyor, anlatılıyor. Millet neler olup bittiğini duyuyor. Ancak bu süreçte yaşananları Sayın Ekrem İmamoğlu’na en yakın isim olarak bir de sizden dinlemek isteriz?

Bir şeyler oluyor ama iyi şeyler olmuyor. İnsan ona üzülüyor. Ekrem için, (Koruma Müdürü) Mustafa Akın için “çok güzel savunma yaptı” diyorlar. Evet, her şey ortada... İyi, güzel ama anlatılan gerçekleri kabul etmesi gereken makam kabul edecek mi? Bizim hiçbir korkumuz yok. Çünkü suçu olmayan insanlar korkusuz olur, cesaretli olur. Duruşma salonunda da herkeste bu cesareti, korkusuzluğu görüyoruz. Müthiş bir şey var orada, coşku var herkeste.

Ekrem Bey’in savunmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Herkes o kadar cesur olamaz. Ben, bunu onun karakterine bağlıyorum. Kanuna saygılı olarak gerekli olan ne varsa yapıyor. Yalnızca oğlum Ekrem değil, bu konuda hepsi aynı cesareti gösteriyor. Hepsi çok cesur, sonuna kadar hakkını arıyor. Şunu da söylemek isterim Saygı Bey; bu ülkede artık demokrasiden geçtik, hukuk olmadıktan sonra yapılacak bir şey de yok.

‘GEREKLİ CEVABI VERİYOR’

Bu mahkemeleri, davaları başından beri izliyorsunuz. Dikkatinizi çeken ilginç bir olay oldu mu?

Bir gün savcının bir hareketi oldu. Bana göre çok yanlış bir hareketti. “Bana bakarak konuşma” gibi sözleri sarf etti. Açıkçası hakimler gayet iyi, toleranslı, tutumları iyi. “Ekrem Bey’e su verin” dedi mesela. Hakimler için bir şey diyemem. Ancak savcılar... Mesela geçen yine bir tanesi “Haddini aşıyorsun, haddini aşarsanız haddinizi bildiririz” gibi laflar etti. Bunlar savcılara yakışmayan hareketler...

Ekrem Bey gerekli cevabı vermiştir... Veriyor. Hem de yüklü yüklü veriyor. Ama dedim ya esas verilen cevabı başkalarının duyması gerek.

Vicdani bir sorumluluk taşıyor

Tahliye bekliyor musunuz?

Herkes kendisine göre bir yorum yapıyor ama ben yakında bir tahliye beklemiyorum. Zaten Ekrem de herkes tahliye olmadan kendisinin tahliye olmasını istemiyor. Bu konuda, vicdani bir sorumluluk taşıyor. Haklı olduğunu düşünüyorum.

Hasan Bey, duruşmaları hiç aksatmadınız değil mi?

Bazı duruşmalara gidemiyorum. Niye? Ekrem diyor ki “Sen durma İstanbul’da.” Hep, “Git buradan” diyor. Bu yüzden son bir haftadır duruşmaları takip edemedim. Ama edeceğim. Mayıs ayı başından itibaren yeniden Silivri’de olacağım.

Bir baba olarak evladınızı sanık sandalyesinde görüyorsunuz, ağır cezalar istendiğini biliyorsunuz. Neler hissediyorsunuz?

Çok zor ama ne yapalım! Başka yolumuz yok...

Şirketlerinize kayyum atanmıştı. O konuda yeni bir gelişme var mı?

Hayır, yok. “Ekrem tahliye olmadan olmaz” diyorlar. Çünkü amaç başka... İnanır mısınız iş hayatını da unuttum. Hiç ilgilenmiyorum. Madem ki bu kadar hukukun olmadığı yerdeyiz...