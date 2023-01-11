EYT için işverene kıdem tazminatı kredisi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için işverene verilecek kıdem tazminatı desteği hakkında açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) kıdem tazminatı ödemeleri desteğine ilişkin soru üzerine, EYT düzenlemesinde kıdem tazminatları için gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı Editör Masası’na konuk olan Nebati, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

‘KIDEM TAZMİNATINI BİZ YATIRACAĞIZ’

Kıdem tazminatlarını emekli olanların hesabına yatıracaklarını belirten Nebati, “Vatandaşlarımıza ‘sen rahat ol, kıdem tazminatın hazır’ diyoruz. Hiç pazarlığa falan girme işvereninle. Senin kıdem tazminatını hesabına biz yatıracağız” diye konuştu.

Nebati, düzenlemenin Kredi Garanti Fonu (KGF) paketinde bugün açıklanacağını belirterek, “Geri ödemeler oldukça iyi şartlarda, 36 aya kadar bir ödeme vadesi olacak. 6 aya kadar ödemesiz bir dönem. Faiz oranları da oldukça düşük. KGF paketine özel bankalarımızın büyük bir kısmı ve katılım finans kurumlarımız da iştirak edecekler” dedi.

2 MİLYON 250 BİN KİŞİ YARARLANACAK

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yasal düzenlemenin ayrı bir teklif olarak önümüzdeki günlerde Meclis gündemine getirilmesi öngörülüyor.

23 yıllık problemin çözümüne ilişkin teklif, 8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanları kapsayacak. 2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı EYT konusunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak.

EYT ile ilgili henüz yasalaşma süreci gerçekleşmedi ancak yasal süreç tamamlandıktan sonra başvurular, e-Devlet üzerinden SGK'ya yapılacak.

İlginizi Çekebilir Nebati'den konut fiyatlarını artıranlara: Bunu yapmayın diyoruz