EYT ne oldu, ertelendi mi?

10 ili yıkan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 2 milyon 250 bin kişinin hemen emekli olması beklenen EYT düzenlemesi meclisin çalışmalara ara vermesi nedeniyle gecikti. AKP kanadında EYT düzenlemesinin yeniden gözden geçirilmesini önerilse de MYK'da mevcut haliyle yasalaşması görüşü çıktı.

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8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olup prim gün sayısını tamamlayanlar EYT düzenlemesinden faydalanacak. EYT düzenlemesinin ayrıntılarının belli olmasının ardından düzenlemenin yakın zamanda meclisten geçmesi bekleniyordu ancak Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin gecikmesine yol açtı.

AKP’DE “EYT ERTELENSİN” TALEBİ

Hafta içinde yapılan AKP MYK toplantısında deprem sonrasında alınacak tedbirler görüşüldü.

Bazı MYK üyeleri, depremin oluşturduğu büyük zarara dikkat çekti ve Hazine’ye büyük yük olacağını belirttikleri EYT düzenlemesinin yeniden gözden geçirilmesini önerdi. Hatta bir MYK üyesi “EYT düzenlemesini bir yıl erteleyelim” ifadesini kullandı.

‘GERİ DÖNÜŞ YOK, AYNEN GEÇSİN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT düzenlemesinde geri adım atılmayacağını söyledi. “Söz verdik, geri dönüş yok” diyen Erdoğan, bu hafta içinde TBMM Genel Kurulu’nun çalışması halinde EYT düzenlemesinin mevcut haliyle yasalaşmasını istedi.

Meclis, 21 Şubat Salı günü deprem sonrasında çalışmalarına başlayacak. Salı veya Çarşamba günü EYT düzenlemesinin de Meclis’ten geçmesi bekleniyor.

2 MİLYON 250 BİN KİŞİ EMEKLİ OLACAK

EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla 2 milyon 250 bin kişinin hemen emekli olması, 4 milyon kişinin ise 3-4 yıl içerisinde prim günlerini doldurdukça emeklilik hakkı kazanması bekleniyor.

DEPREMZEDELERE YAPILACAK EVLERİN ŞARTLARI…

MYK toplantısında, depremzedelere yapılacak evlerle ilgili bilgi verildi.

Buna göre, deprem bölgesinde devletin yapacağı konutlar zemin artı 3 kat olacak. Dairelerin büyüklüğü 3+1 ve 2+1 şeklinde planlanıyor.

Evi yıkılan bir kişiye 3+1 veya iki adet 2+1 daire önerilecek. İki adet 2+1 teklifinin kabul edenler fark ödemesi yapacak.

3+1 evlerin yüzde 60’ını devlet üstlenecek. Yüzde 40’lık bölümünü vatandaş karşılayacak. Taksitlerin ise 24 ay ödemesiz ve 20 yıl şeklinde olacak şekilde hesaplandığı öğrenildi. Örneğin 1 milyon 200 bin lira olan 3+1 dairenin 720 bin lirasını devlet üstlenecek, 480 bin lirasını depremzede ödeyecek. Taksit ödemelerinin ‘sabit’ olacağı öğrenildi.