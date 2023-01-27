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EYT teklifi pazartesi günü Meclis’e geliyor

AKP Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, EYT düzenlemesini pazartesi günü Meclis'e sunacaklarını açıkladı.

Yayınlanma: 13:48 - 27 Ocak 2023 Güncellenme:
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EYT teklifi pazartesi günü Meclis’e geliyor

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili “İnşallah pazartesi günü EYT ile ilgili teklifimizi Meclis Başkanlığımıza sunacağız. Bu konuda pazartesi günü saat 11.00’de bir basın açıklamasıyla da EYT düzenlemesinin neleri ihtiva ettiğini, nasıl bir kapsam içerisinde olduğunu kamuoyuna duyuracağız” dedi.

EYT düzenlemesi 25 Ocak’ta TBMM’de imzaya açılmıştı. Düzenleme imzalar tamamlandıktan sonra Meclis Başkanlığı’na sunulacağı belirtilmişti. (AA)

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