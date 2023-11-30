Fed Bej Kitap: ABD’de ekonomik aktivite yavaşladı

ABD Merkez Bankası (Fed), ülkedeki ekonomik faaliyetin ekim ayından bu yana yavaşladığını bildirdi.

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı “Bej Kitap” (Beige Book) raporunun kasım sayısını yayımladı. Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, ekonomik faaliyetin bir önceki raporun yayımlandığı ekim ayından bu yana yavaşladığı aktarıldı.

Perakende satışların karışık bir seyir izlemeye devam ettiği belirtilen raporda, tüketicilerin fiyat hassasiyetinin artması nedeniyle isteğe bağlı ürünler ile mobilya ve ev aletleri gibi dayanıklı malların satışlarının ortalamada azaldığı bildirildi.

Raporda, başta gayrimenkul kredileri olmak üzere ticari kredilere olan talebin bir miktar azaldığı belirtildi. Tüketici kredilerinin sağlıklı kalmayı sürdürdüğü söylenen raporda bazı bankaların tüketici temerrütlerinde ise hafif bir artış olduğu aktarıldı. Raporda ayrıca gelecek 6 ila 12 aya ilişkin ekonomik görünümün de zayıfladığı belirtildi.

İŞ GÜCÜ TALEBİ AZALMAYA DEVAM ETTİ

İş gücü piyasasına ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı raporda, iş gücüne talebin azalmaya devam ettiğine işaret edildi.

Raporda, ücret artışının çoğu bölgede ılımlı ila orta düzeyde kalmaya devam ettiği, bununla birlikte bazı ücret baskılarının sürdüğü aktarıldı.

Fiyat artışlarına da değinilen raporda, “Fiyat artışları bölgeler genelinde büyük ölçüde ılımlı olsa da fiyatlar yüksek kalmaya devam etti” ifadeleri kullanıldı. Raporda, “Çoğu bölge ılımlı fiyat artışlarının gelecek yılda da devam etmesini bekliyor” değerlendirmesi yapıldı.

Raporda, pek çok kişi için navlun ve nakliye maliyetlerinin azalırken, çeşitli gıda ürünlerinin maliyetinin arttığı aktarıldı. Çelik ve kereste gibi inşaat girdilerinin maliyetlerinin istikrar kazandığı, hatta düştüğü belirtilen raporda, bölgeler genelinde artan sigorta maliyetlerinin dikkat çekici olduğu, iki bölgede artan borçlanma maliyetinin ticari büyümeyi engellediğinin bildirildiği kaydedildi. (AA)