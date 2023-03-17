Finansal krizin ayak sesleri geliyor

ABD’deki ‘banka iflası’ paniği, Avrupa’ya sıçradı. 2008’de tüm dünyaya yayılan finansal krizin bir benzerinin yaşanabileceği endişeleri piyasaları altüst etti.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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2008 yılında yaşanan finansal krizin yeniden yaşanabileceği yönündeki endişeler piyasaları altüst etti. Mudilerin bankalara hücum etmesini ve krizin derinleşmeni önlemek isteyen ABD Merkez Bankası (FED) bankaları fonlamaya başlarken, benzer bir adımın Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından da atılması bekleniyor. Krizin Avrupa'ya sıçramasında etkili olan 167 yıllık köklü banka Credit Suisse'nin krizden çıkabilmesi için İsviçre Merkez Bankası (SNB) 54 milyar dolarlık bir destek sundu. Ancak stratejistler, bankanın satılmasının en iyi seçenek olabileceğini vurguluyor. İsviçre bankası UBS'in ise en makul talip olabileceği dile getiriliyor.

EN BÜYÜK TEHLİKE MUDİLER

Ekonomistlere göre 830 milyar dolar toplam varlığı ile dünyanın 45'inci, kıta Avrupası'nın ise 12'nci büyük bankası olan Credit Suisse'nin zora girmesinin etkileri ABD'li Silicon Valley Bank'ın (SVB) yarattığı etkinin çok üzerinde olabilir. Dinamik Yatırım Baş Ekonomist Enver Erkan ABD'de başlayan krizin Avrupa'ya sıçramasıyla bankacılık için oluşan yayılma etkisinin iki parametre üzerinde gözlemlenebileceğini kaydetti. Bunlardan ilk faiz artışlarının varlık değerlerine etkisi. Erkan' göre, artışlar durursa bu risk büyük ölçüde minimalize olabilir. Bir diğer parametre ise mudi tepkisi. Bir banka için müşterilerinin aniden, topluca ve yüklü miktarda mevduat çekmeye başlaması (bank run) yaşanabilecek en büyük risklerden biri olarak gösteriliyor. Erkan, mevduatlar garanti altına alınsa bile, mudilerin küçük bankalardan büyük bankalara mevduat kaydırması riski olduğuna dikkat çekerek, “Bu da domino etkisi oluşturur” yorumunu yaptı.

Fed, kredilerle 2 trilyon dolar likidite sağlıyor

ABD'de Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın iflasları sonrasında ABD Merkez Bankası (Fed), bankalara mevduat sahiplerinin taleplerini karşılamaları ve bankacılık sistemini etkileyebilecek bir telaşın ortaya çıkmasının engellenmesi için yeni bir banka kredi kolaylığı açıkladı. JP Morgan Chase tarafından yapılan değerlendirmeye göre, Fed'in uygulamaya koyduğu acil kredi programı ABD bankacılık sistemine 2 trilyon dolara varan fon enjekte edebilir ve likidite krizini hafifletebilir. Stratejistler ABD bankacılık sisteminde hâlâ

3 trilyon dolarlık rezerv olmasına rağmen bunun önemli bir kısmının en büyük

bankalar tarafından tutulduğunu yazdı.

Kriz yaşayan ABD'li bankanın satışı gündemde

ABD'de bankacılık krizinde adı geçen bankalardan biri olan First Republic Bank tarafında satış dahil tüm stratejik opsiyonların değerlendirildiği belirtildi. Çarşamba günü S&P tarafından kredi notu çöp statüsüne düşürülen ve notun görünümü negatif izlemeye alınan banka, Bloomberg'in konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre satış dahil stratejik opsiyonları değerlendiriyor. Bankanın likiditesini artırmak için diğer seçenekleri de değerlendirdiği belirtiliyor.

167 yıllık İsviçre bankası

CredIt Suisse Group AG, 167 yıllık geçmişe sahip ve İsviçre'nin en büyük ikinci bankası olma özelliğini taşıyor. Bankanın bir diğer özelliği ise aldığı cezalar. Manipülasyondan vergi kaçakçılığı ve kara para aklama gibi suçlamalara maruz kalan banka bu konularda cezalar da ödemek zorunda kaldı. Zor duruma olan Credit Suisse 2022'de 7.8 milyar dolar net zarar açıkladı. Banka bilançosunu güçlendirmek için yeniden yapılandırma kapsamında, maliyetleri düşürmeye ve iş gücünü azaltmaya başladı.