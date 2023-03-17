Galata Kulesi’ne rant yolu açılıyor

İBB’nin elinden alınınca yargı engeline takılan Galata Kulesi için şimdi kanun çıkarılıyor. Kulenin iktidara yakın dernek ve vakıflara kiralanmasından endişe ediliyor.

Erdoğan SÜZER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP, İstanbul'un en önemli simge yapılarından biri olan tarihi Galata Kulesi'ni İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yargı engeline takılmadan almak için harekete geçti. Bu amaçla AKP milletvekilleri tarafından hazırlanan torba yasa teklifinin içine, belediyelerin elindeki tüm kültürel eserlerin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devrini zorunlu hale getiren bir madde eklendi. TBMM Sanayi Komisyonu'nda kabul edilen teklifin yasalaşması halinde Galata Kulesi, Gezi Parkı, Yerebatan Sarnıcı giriş yapısı ve Talat Paşa Konağı gibi İstanbul'un tarihi binalarının CHP yönetimindeki İBB'nin elinden alınıp yargı engeline takılmaksızın Vakıflar'a devredileceği belirtildi.

TÜRGEV, ENSAR ENDİŞESİ

Komisyonda düzenlemeyi eleştiren CHP milletvekilleri, teklifin bu haliyle yasalaşması halinde başta Galata Kulesi olmak üzere kritik tarihi eserlerin TÜRGEV, TÜGVA, ENSAR gibi dernek veya vakıflara seçimlerden hemen önce uzun süreyle kiralanabileceğinden endişe ettiklerini söylediler.

Organize sanayi bölgeleriyle ilgili yasa teklifinin içerisine üstü örtülü ifadelerle konulan madde, belediyelerle kamu kurumlarının mülkiyetine geçmiş tüm vakıf ve kültür varlıklarının Vakıflar'a geçmesini öngörüyor. Maddenin tekliften çıkarılması için önerge veren CHP milletvekilleri, “Getirilen bu teklifle özellikle AKP'nin yerel yönetimleri kaybetmesi sonrasında, belediyelerin uhdesinde bulunan kültürel taşınmazların Vakıflar yoluyla TÜRGEV, TÜGVA veya ENSAR gibi vakıflara sağlanan imtiyazların devam etmesi amaçlanmaktadır” dedi. Gerekçede, 2019 yerel seçimleri öncesinde 50'nin üzerinde taşınmazın Vakıflar'a devredildiği de belirtildi.

Mahkeme devre dışı kalacak

2019 seçimlerine yapılan itirazlar üzerine İBB yönetimi kayyuma devredilince Galata Kulesi apar topar belediyeden alınıp Kule-i Zemin Vakfı adına tescil edilmişti. Seçimlerin ikinci kez kazanılması üzerine İBB dava açıp kararın yürütmesini durdurdu. Ancak daha sonra Galata Kulesi Kültür Bakanlığı'na bağlandı. İBB, aynı yöntemle elinden alınan Haliç kıyısındaki tarihi binayı mahkeme kararıyla geri alınca Galata Kulesi ve Gezi Parkı için emsal oluşturmuştu. Yasa çıkarsa artık mahkeme de devre dışı kalacak.