Gana’da protestocular Merkez Bankası Başkanı’nın istifası istedi

Gana'da artan ekonomik sıkıntılar, başkent Akra'da protestolara yol açtı. Ana muhalefet partisi milletvekillerinin çağrısıyla bir araya gelen protestocular, Merkez Bankası Başkanı'nın istifasını talep etti.

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Gana’da artan ekonomik sorunlara karşı düzenlenen protestoda, Merkez Bankası Başkanı Ernest Addison’un istifası talep edildi.

Ana muhalefet partisi milletvekillerin çağrısıyla başkent Akra’da bir araya gelen yüzlerce protestocu, artan ekonomik sıkıntı ve hayat pahalılığı nedeniyle hükümeti protesto etti.

İSTİFASI İSTENDİ

Ülke ekonomisinin kötü yönetildiğini savunan protestocular, “Gana Merkez Bankası şimdi iflas etti” sloganları atarak Merkez Bankası Başkanı Addison’un görevden alınması gerektiğini savundu.

Dilekçe sunmak üzere Merkez Bankası başkanlık binasına gelen protestocular, banka yetkililerinin Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilileriyle toplantıda olduğunu öğrendi.

Meclisteki Azınlık Lideri Cassiel Ato Forson, dilekçe sunmak için tekrar geleceklerini belirtti.

GANA’DA EKONOMİK ZORLUKLAR

Yüksek enflasyon, hayat pahalılığı ve artan kamu borcuyla mücadele eden Gana’da hükümet, gelirleri artırmak amacıyla vergi artışları gibi tedbirler uygulamaya koymuştu.

Merkez Bankası’nın yüzde 6’lık enflasyon hedefine karşın ülkedeki enflasyon yüzde 40,1 seviyesinde bulunuyor.

Gana 3 yıl önce IMF programından çıkmış ancak son zamanlarda yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle tekrar IMF ile 3 milyar dolarlık kredi anlaşması yapmıştı.

Gana, dünyada en yüksek yıllık enflasyon oranına sahip 10. ülke. Türkiye ise enflasyon liginde 6. sırada bulunuyor. (AA)

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