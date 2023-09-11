Havada rötarın lideri Antalya

Birçok yabancı turisti ağırlayan Antalya Havalimanı dünya genelinde dakiklik performansında en kötü notlardan birine sahip.

Deniz Bilici GÖÇMEN

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Turizmin önemli bir parçası olan ulaşımdaki dakiklik ve konfor konusunda, en önemli tatil merkezlerimizden Antalya'da sınıfta kaldık. Her iki uçuştan birinin aksadığı Antalya Havalimanı, havayolu yolcu hakları kuruluşu AirHelp'in geçen yıl dünya genelinde 138 havalimanı arasında yaptığı araştırmada en kötü 4. havalimanı oldu.

Antalya'nın uluslararası uçuşlar için önemli bir aktarma merkezi olduğunu ve bu nedenle uçuş sayısında ciddi bir artış olduğunu söyleyen AirHelp CEO'su Tomasz Pawliszyn, araştırmada uçuş dakikliği, mağazaların ve havalimanı olanaklarının kalitesini müşteri değerlendirmeleri ile derecelendiren bir sıralama yaptıklarını belirterek “2022 AirHelp Skoru'na göre, Antalya Havalimanı en kötü havalimanı listesinde 4. sırada yer almıştı. Antalya Havalimanı, 2021'de yüzde 125 artan yolcu sayısı ile dünyanın en hızlı büyüyen havalimanlarından biri oldu ve 18 milyonun üzerinde yolcuyu ağırladı. Ne yazık ki tatilciler için, dakiklik performansı açısından en kötü havalimanlarından birine sahip ve sadece 10 üzerinden 5.67 puan almıştı” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA UÇUŞ İPTALLERİ

İstanbul Havalimanı'nda uçuş aksama oranı yüzde 33.62 olurken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise bu oran yüzde 52.58 oldu. Pawliszyn, yüzde 4.08 ile iptal oranı diğer havalimanlarına göre yüksek olan İstanbul Havalimanı'ndaki uçuş iptallerine ilişkin “Personel eksiklikleri, teknik aksaklıklar veya zamanlama çakışmaları nedeniyle olabilir” diye konuştu.

Çözülmemiş sorunlar turizmi etkiler

Müşteriler Antalya Havalimanı'nda en çok uzun bekleme süreleri, güvenlik kontrol noktalarında tıkanıklıklar, taksi bulma zorluklarından şikayetçi. AirHelp CEO'su Tomasz Pawliszyn, havalimanlarındaki uzun vadede çözülememiş sorunların turizmi etkileyeceğine dikkat çekerek, “Özellikle uzun süreli gecikmeler ve uçuş iptalleri tatil planlarında değişikliklere neden olabiliyor. Bu, yolcular için oldukça maliyetli bir durum, çünkü uçuşları iptal olduğunda otel konaklamalarının tam gününü, önceden rezerve edilmiş turları veya ulaşım bağlantılarını kaçırabilirler” dedi.