Hollywood’u yapay zeka endişesi sardı

Yapay zeka endişesi Hollywood’u greve götürdü. Uzmanlar bunun haklı bir endişe olduğunu belirterek, yapay zeka ile çalışabilen senaristlerin, ses sanatçılarının ayakta kalacağını vurguladı.

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■ Hülya Keskin Oruçoğlu

Hollywood oyuncuları yaklaşık yarım asırlık aranın ardından ilk kez greve gitti. Amerika'da film sektörü ve televizyon durma noktasına gelirken, grev kararının arkasından yapay zeka çıktı. ABD'de Oyuncular Sendikası üyeleri, yapay zekanın yaratıcı meslekler için tehdit unsuru haline geldiğini açıkladı. Yapay zekanın film sektöründeki kullanımının genişlemesi ile birlikte sektördeki binlerce kişinin işsiz kalacağı öne sürülüyor.

TÜRKİYE GÜVENİYOR

Dijital Dönüşüm Uzmanı Dr. Nabat Garakhanova, yapay zekanın hız, zaman ve maliyet açısından önemli avantajlar sağladığına dikkat çekerek, “Bu, bazı iş kolları açısından tehlikeli bir gelişme mi? Evet, tehlikeli. Yapay zekanın çalışmaları tüm dünyayı, dünyadaki iş yapış şekillerini etkileyecek. Yapay zeka 8 milyon veriyi tarayarak, önümüze bir metin getiriyor. Bu metni de yarım saatte sunuyor. Beş yıl içinde özellikle film sektöründe freelance çalışmanın yükseldiği, yapay zeka ve insanın ilerlediği bir çalışma şekli kurulacak. Özellikle Hollywood'da film sektöründe insan-makine odaklı çalışmalar göreceğiz” dedi.

“Dublaj sanatçılarının işi de tehlike altında” ifadelerini kullanan Dr. Nabat Garakhanova, “Çünkü yapay zeka burada daha az maliyet sunuyor. Ses sanatçısının dublaj odasına girmesi bile büyük maliyet” diye konuştu. Türkiye'de film sektöründe yapay zekanın kısıtlı bir alanda kullanıldığını anımsatan Garakhanova, verilere göre Türkiye'nin yapay zekaya güven duyan 5. ülke olduğunu, bu alandaki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti.

‘Seslendirme de senaryo da onda'

Dijital Dönüşüm Uzmanı Dr. Nabat Garakhanova, “Yapay zeka, Türkiye'de metin odaklı çalışmalarda kullanılıyor. Bu çalışmalar başarılı ancak nüansı insanın devreye girmesi. Metnin kontrolünde, istenilen duyguyu yansıtma konusunda insana ihtiyaç var. Bu anlamda 3-5 yıl sonra film senaryo ekipleri değişecek. Bir film senaryo ekibinde 3 kişi varsa, yapay zeka ile birlikte 1 kişi kalacak. Bu bir kişi de yapay zeka ile çalışabilecek yetkinliklere sahip olacak. Senaristlerin dijital cast ekibi olacak” dedi.

Kurumsal iletişimde yapay zeka istihdamı

Yapay zeka alanındaki gelişmelerin ajansların çalışma şekillerini değiştireceğini aktaran Dr. Nabat Garakhanova, “Yapay zeka, ajanslara ihtiyaçları olan özgün içerikleri sunacak. Reklam konusunda da bir reklam filmine Türk halkının, Rus halkının tepkisi farklı olabiliyor. Yapay zekanın bu alandaki özgün çalışmalarını yakında göreceğiz. Artık medyada, senaryo yazımında, metinlerin kurgulanmasında çoğu alanda yapay zeka devreye girecek” dedi. “Şirketler sosyal medyalarını yapay zekaya teslim edecek” ifadelerini kullanan Dr. Garakhanova, “Yapay zeka şirketlerin kurumsal departmanlarına da girecek” diye konuştu.