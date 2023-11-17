Hurda kağıtta talep bilmecesi

Sanayicilere iç piyasadan kağıt alarak satış yapan hurda kağıt firmaları piyasada yeterli talep olmadığını belirtirken, sanayici ise iç piyasada yeterli hurda kağıt olmadığını kaydetti.

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Hurda kağıt piyasasında yaşanan sorunlar devam ediyor. Sanayiciler hammadde ihtiyacı için hurda kağıttaki ithalat kotasının artırılmasını isterken, tedarikçi firmalar talep olmadığı gerekçesiyle iç piyasadan hurda kağıt alımı yapmıyor. Bazı firmaların fiyat belirlediği öne sürülürken, iç piyasadan alım yapılmamasının nedeninin fiyatları baskılama çabası olabileceği ifade ediliyor. Türkiye'de kağıt ithalatı belirlenen kotalara göre yapılıyor. Bu yüzden sanayici, hammadde ihtiyacının bir bölümünü iç piyasadan karşılıyor. İç piyasada yeterli hurda kağıt olmadığını belirten sektör temsilcileri bu sorunu aşmak ve ithalat kotasını artırmak için ilgili kurumlarla görüşme hazırlığı yaparken, sanayicilere tedarik yapan hurda kağıtçılar ise iç piyasadan satın alma yapmıyor. İç piyasadan kağıt alarak sanayicilere satışı gerçekleştiren hurda kağıt firmaları, piyasada yeterli talep olmadığını ve bu nedenle satın alma yapamadıklarını belirtiyor.

KAPASİTELER YÜZDE 50 ARTACAK

“Hurda kağıtta ithalat oyunu” haberimizden sonra gazetemize ulaşan sanayiciler “Yurt dışında geri dönüşüm ürünlerinin toplanması konusunda ciddi teşvikler var, bu nedenle hammaddeyi neredeyse bizim yarı fiyatımıza mal eden yabancı firmalar bizim üretim maliyetimize Türkiye'ye hazır ürün gönderiyor. Bu nedenle yurt dışı firmalarla rekabet zorluğu yaşıyoruz. Fakat buna rağmen Türkiye'de son yıllarda geri dönüşüm alanında çok ciddi yatırımlar yapıldı. Bu yıl yapılan yatırımlarla birlikte 2024 yılında yüzde 50 kapasite artışına gideceğiz” açıklamasını yaptı.

Sanayici kota artışı istiyor

Sanayiciler, Türkiye'deki mevcut kağıt stokunun fabrikalarının tam kapasite çalışması için yeterli olmadığına dikkat çekerek, “Koyulan ithalat kotasıyla bu sorunu aşmamız mümkün değil” dedi. Diğer taraftan piyasaya hakim bazı firmaların, hurda kağıt firmalarına, kağıt alım fiyatlarını belirleme konusunda talimatlar verdiği iddia ediliyor. Bu durum “iç piyasadaki fiyatları baskılamak için bir oyun mu oynanıyor” sorusunu akla getiriyor.