İngiltere’de Amazon işçileri greve gitti

Amazon işçileri, düşük maaşları protesto etmek için bugün dünyanın en büyük e-ticaret devine karşı İngiltere'deki ilk grevi düzenliyor.

Sozcu.com.tr

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Amazon çalışanlarının İngiltere’deki ilk yasal grevi bugün başladı. Coventry bölgesindeki Amazon işçilerinin üye olduğu sendika, geçtiğimiz aylarda grev kararı almıştı. Amazon’un İngiltere'de toplam 75 bin çalışanı bulunuyor.

GMB sendikasının üyeleri Amazon’un Coventry deposunda, gülünç olarak adlandırdıkları maaşlara zam yapılması talebiyle greve gitti. BBC’ye konuşan işçiler ağır çalışma koşullarından yakınırken sürekli izlendiklerini ve sadece birkaç dakika süren boş zamanlarda azarlandıklarını ileri sürdü.

Ağustos ayında Amazon, işçilere saatlik 0,50 pound maaş zammı teklif etti. Amazon sözcüsü açıklamasında, “Ekiplerimizin yıl boyunca yaptığı harika çalışmaları takdir ediyoruz ve saatte en az 10,50 sterlin ile 11,45 sterlin arasında rekabetçi bir ücret sunmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

ZAMDA ANLAŞAMADILAR

Şirket 2018’den bu yana Amazon çalışanlarına ödenen en düşük saatlik ücrette yüzde 29’luk bir zam yapıldığını söyledi. İşçiler ise saat başına 15 sterlin talep etti. Amazon işçileri 0,50 sterlinlik zam teklifinin bir hakaret olduğunu söyledi.

GMB üyesi Darren Westwood, “Bu insanlar, Amazon’un hisselerinin tavan yaptığı salgın boyunca iki yıl boyunca çalıştılar. Kârın hayal bile edilemez hale geldiğini gördüler” dedi.

ROBOTLARA DAHA İYİ DAVRANILIYOR

GMB üyesi iki Amazon çalışanı da “depodaki robotlara bizden daha iyi davranılıyor” diyerek koşullardan yakındı. Darren Westwood ve Garfield Hilton isimli işçiler tuvalete gittiklerinde yöneticilerin “Ne yapıyordunuz?” sorularına muhatap olduklarını söyledi.

Şirket sözcüleri ise Amazon’un “mükemmel performansı tanıyan” bir sisteme sahip olduğunu söylerken “Çalışanların performans hedeflerine ulaşamamaları durumunda gelişmelerine yardımcı olmak için teşviklerde bulunuyoruz” dedi.

Amazon işçisi Westwood, “Jeff Bezos’un teknesini veya roketlerini istemiyoruz. Sadece yaşayabilmek istiyoruz. Sadece faturalarımı ödeyebilmek istiyorum” diye konuştu.

‘ROKET İSTEMİYORUZ’

Amazon’un küresel satışları ve kârı Covid-19 kısıtlamaları sırasında sert yükselmişti. Şirketin kârı 2019 – 2020 yılları arasında neredeyse ikiye katlanarak 21,3 milyar dolara ulaştı ve ertesi yıl 33,3 milyar dolara yükseldi.

Ancak ekonomilerin yeniden açılmasıyla birlikte 2019’dan bu yana binlerce personeli işe alan Amazon küresel ölçekte 18 bin işçiyi işten çıkarma kararı aldı.

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