İngiltere’de perakende satışlar aralık ayında Noel’e rağmen azaldı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nden (ONS) yapılan açıklamada, tüketicilerin Noel kutlaması nedeniyle tüketim talebinin normal koşullarda güçlü olmasının beklendiği Aralık 2022'de perakende satışların bir önceki aya göre yüzde 1 azaldığı kaydedildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiltere'de perakende satışların geçen yılın aralık ayında beklentilerin aksine bir önceki aya göre gerilediği bildirildi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamada, tüketicilerin Noel kutlaması nedeniyle tüketim talebinin normal koşullarda güçlü olmasının beklendiği Aralık 2022’de perakende satışların bir önceki aya göre yüzde 1 azaldığı kaydedildi.

ONS açıklamasında, ülkede son 41 yılın en yüksek seviyelerine yakın seyreden enflasyon nedeniyle tüketicilerin harcamalarını azaltma eğiliminde olduğu kaydedildi.

Açıklamada ONS Direktör Yardımcısı Heather Bovill, “Tüketiciler ürün fiyatlarındaki artış nedeniyle Noel alışverişlerini daha erkenden yapmayı tercih etti” ifadesini kullandı.

Aralıkta yıllık bazda perakende satışların da yüzde 5,8 gerilediği belirtilen açıklamada, internet üzerinden yapılan perakende satışların aynı dönemde yüzde 25,9 daraldığı kaydedildi.

Ekonomistler perakende satışların aralıkta aylık yüzde 0,5 artmasını, yıllık bazda ise yüzde 4,1 gerilemesini bekliyordu.

ENFLASYON 41 YILIN EN YÜKSEK SEVİYELERİNE YAKIN

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede Aralık 2022’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 10,5 artış kaydetmişti.

Geçen yılın ekim ayında yüzde 11,1 ile son 41 yılın en yüksek seviyesini gören yıllık enflasyon, kasım itibarıyla hız keserek yüzde 10,7'ye gerilemişti.

İngiltere’de gıda fiyatları ise aynı dönemde yıllık bazda yüzde 16,8 artarak Eylül 1977’den bu yana en sert artış olarak kayda geçmişti. (AA)