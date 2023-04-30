İşsizlik ve beyin göçü Türkiye’nin beka sorunu

Beyin göçü ile birlikte işsizliği Türkiye’nin beka sorunu olarak tanımlayan iş dünyası Avrupalı yatırımcıların Türkiye’de yatırım iklimi aradığına dikkat çekti.

Sayime BAŞÇI

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Son iki ayda büyük çıkış yaşayan gerçek işsizlik oranları ile işsizler ordusu 9 milyona ulaşırken, iş dünyası beyin göçünün Türkiye'nin beka sorunu olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin en büyük probleminin işsizlik ve beyin göçü ile birlikte yaşanan nitelikli çalışan sorunu olduğunu kaydeden Kale Grup Başkanı Zeynep Bodur Okyay, “Beyin göçünün yoğunlaştığı sektörlerde nitelikli eleman sorunu ciddi boyutta. Ülkenin en büyük probleminin bu olduğunu düşünüyoruz. Ülkenin beka meselesi olduğunu düşünüyorum” dedi.

YATIRIMCI İKLİM ARIYOR

Uludağ Zirvesi'nde yaptığı konuşmada yabancı yatırımcıların Türkiye'nin üretim gücüne, sanayi gücüne çok büyük ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken Okyay, “Türkiye'nin en büyük katma değeri bu. Bunu diğer ülkeler de görüyor. Ama bu insan kaynağını doğru yönetemezsek bu fırsatı kaçıracağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

Türkiye'nin sanayi altyapısı ile üretim gücünün ve derinliğinin Çin ve Almanya arasındaki bölgede öne çıktığını kaydeden BSH Türkiye CEO'su Gökhan Sığın ise “Avrupa eninde sonunda bazı üretimlerini Türkiye'ye kaydırmaya başlayacak. Çin ve Almanya arasında bu derinliğe sahip başka bir ülke yok. Dolayısıyla Avrupa'dan yatırım geldiği zaman yatırım ikliminin hazır olması gerekiyor. O gün geldiğinde parayı yatıracak olan kendini rahat hissetmeli” ifadelerini kullandı. Türkiye'de beyaz eşya sektörünün Çin'den sonra dünyada ikinci sırada yer aldığını kaydeden Sığın, 1 miyar nüfuslu bir ülke olan Çin'in 50 milyon üretimine karşılık Türkiye'nin 37 milyon adetlik üretim yaptığını vurguladı. Sığın, yeni dünya düzeninde artık Çin'den ürün getirmenin bu petrol fiyatları ve navlunlarla zor olduğunu aktardı.

Toplumun yüzde 60'ı umutsuz

Zirvede seçim 2023 başlığı ile düzenlenen panelde konuşan Konda Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Ağırdır, bugüne kadar yaptıkları araştırma sonuçlarında seçimlerin at başı gittiğini kaydetti. Muharrem İnce ve Sinan Oğan'nın oy toplamı yüzde 6'yı geçerse seçimlerin ikinci tura kalabileceğini belirten Ağırdır, toplumdaki mevcut durumu ise şöyle anlattı: “Türkiye toplumun yüzde 60'ından fazlası ekonomik siyasi ve hukuk alanında gidişattan umutsuz. Halkın yüzde 40'a yakının geliri giderden az.”

Faturalar yatırımı sekteye uğratıyor

Yıldızlar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız ise gübre alanında da faaliyet gösterdiklerini ve fiyatların büyük bir problem olarak öne çıktığını aktardı. Yıldız, “Biz toprağı sahiplenmiyoruz. Toprağı, tapuyu alıp cebimize koyuyoruz. Ülkenin gübre ihtiyacı 8 milyon üretilen 2.5 milyon. Sektör doğalgaza bağlı. Bir aylık enerji faturası 800 milyon TL. Doğalgaz fiyatlarının yüksek olması yatırımları sekteye uğratıyor” dedi.