“İstanbul Havalimanı nedeniyle doğan zararı kim karşılayacak?”

Yapım aşamasında zorlu hava koşullarına maruz kalacağı uyarılarına rağmen inşa edilen İstanbul Havalimanı'nda fırtına krizi yaşanıyor. Sadece THY 238 uçuşunu iptal etti. Uzmanlar, "Başından beri her şey yanlış planlandı. Atatürk Havalimanı'na sahip çıkamayan herkes sorumludur" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türk Hava Yolları 5-6 Şubat’ta (yarın ve pazartesi günü) İstanbul’da beklenen hava muhalefeti nedeniyle toplam 238 seferin iptal edildiğini duyurdu. THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle MADKOM kararı gereği, İstanbul Havalimanı’nda 5-6 Şubat tarihlerinde sefer iptalleri yapılmıştır. İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı, 238 sefer iptali yapılmıştır. Bunların 72’si iç hat, 166’sı dış hat seferidir. Operasyon gereği, iptal sayılarının artması muhtemeldir.”

Bu açıklamanın ardından uzmanların tüm uyarılarına rağmen hava şartları bakımından İstanbul’un en zorlu noktalarından birine havalimanı inşa edilmesine ilişkin eleştiriler yeniden yükseldi.

Sivil Havacılık eski Genel Müdür Yardımcısı Oktay Erdağı şu tespit ve değerlendirmelerde bulundu:

“THY’nin her bir uçağı her gün ortalama üç bacak uçuyor, yani üç ayrı şehre gidip geliyor. Bunların tamamına yakını da İstanbul Havalimanı’ndan gerçekleştiriliyor. Yani 238 uçuşu üçle çarpmak lazım… Bu da 614 sefer demektir.

Yani bu iptallerden THY’nin zararı ortalama 35 milyon doları bulacaktır. Peki bunun sorumlusu ya da sorumluları kim. Aceleyle Atatürk Havalimanı’ndaki iki pisti kırıp hastane külliye ve millet bahçesi yapmanın bir izahı var mıdır.”

“EN BAŞINDAN BERİ HER ŞEY YANLIŞ”



“Başta İstanbul Havalimanının yer seçimi ve aceleyle Atatürk Havalimanı’ndaki her birisi en az 2.5 milyar TL’ye yapılabilecek 2 pistin kırılması olmak üzere, en baştan beri her şey yanlış planlama yanlış yönetim ve liyakatsizlik sonucu yaşanmaktadır. Başta yönetim olmak üzere bundan Atatürk Havalimanı’na ve bu pistlere sahip çıkmayan herkes sorumludur… Basının medyanın en önemlisi de vergi ödeyen halkın sesi çıkmayınca sonuç budur.”

“ATATÜRK HAVALİMANI AÇIK OLURDU”

Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, sosyal medyadan paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Eyy AKP! Bir işi de DOĞRU yapsan!

İstanbul Havalimanı 5-6 Şubat tarihlerinde 238 uçuşu iptal etmiş. Gerekçe yoğun kar yağışı sebebiyle! 1)Uzmanlar Yatırım YANLIŞ dedi, dinlemediniz! 2)Atatürk Havalimanı bu havada açık olurdu, onu da yıktınız. Sizin Türk Milletine kastınız nedir?”

İlginizi Çekebilir Atatürk Havalimanı'nın son halini gören vatandaş: Aynı Türkiye gibi