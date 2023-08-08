İtalya’da yüksek kâr açıklayan bankalara ek vergi

İtalya'da yüksek kârlar açıklayan bankacılık sektörüne ek yüzde 40 vergi getirildi. İtalyan hükümetinin sürpriz kararı bankacılık hisselerinin düşmesine yol açtı.

Sozcu.com.tr

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin kabinesi bankacılık hisselerinin düşmesine sebep olan yüzde 40’lık ek vergi uygulaması ile piyasaları şaşırttı.

Pazartesi gecesi geç saatlerde yapılan kabine toplantısında bankalara Haziran 2024’ün sonuna kadar ödenmesi gereken tek seferlik yüzde 40 ek vergi getirilmesi onaylandı.

Ek vergi yalnızca 2022’deki faiz marjı 2021’de kaydedilen faiz marjını en az yüzde 3 aşarak yüksek kâr eden bankalara uygulanacak.

Kararın yürürlüğe girmesi için ise 60 gün içinde meclis onayını alması gerekiyor.

BANKACILIK HİSSELERİ DÜŞÜŞTE

Piyasalar için sürpriz olan karar bankacılık hisselerinin düşmesine neden oldu.

Ülkenin en büyük iki bankası olan Intesa Sanpaolo ve UniCredit’in hisseleri, bu sabah sırasıyla yüzde 7,5 ve yüzde 5,8 düştü.

Devlete ait Monte dei Paschi di Siena’nın hisseleri yüzde 9 düşerken, ülkenin üçüncü büyük bankası Banco BPM yüzde 6,8 değer kaybettİ.

Analistler, bankaların geçmişe yönelik tedbire direnme ihtimalinin yüksek olduğunu ve bunun da hükümetin parlamento desteğini sağlamaya çalışırken şiddetli çatışmalara yol açacağını söylüyor.

Derecelendirme kuruluşu DBRS Morningstar’a göre İtalya’nın en büyük beş bankası, 2023’ün ilk yarısında bir önceki yıla göre yüzde 64 artışla 10.5 milyar Euro toplam kar bildirdi.

GELİR İLK KEZ EV ALANLAR İÇİN KULLANILACAK

Başbakan yardımcısı Matteo Salvini Pazartesi gecesi düzenlediği basın toplantısında toplanan vergilerin, vergi indirimleri ve ilk kez ev alanların ipotek sübvansiyonları için uygulanacağını söyledi.

Salvini, ek verginin artan faiz oranlarından etkilenen ailelere ve işletmelere yardım etmek için de kullanılacağını ekledi.

Ulusal bankacılar derneği Fabi’ye göre, yükselen faiz oranları hanehalkı maliyesini zorladığından, yaklaşık 1 milyon İtalyan aile mart ayında toplam 14,9 milyar Euro’luk kredi ve ipotek ödemesini yapamadı.

İtalya dışişleri bakanı Antonio Tajani geçen ay Avrupa Merkez Bankası’na faiz oranlarını yükseltmeyi bırakması için çağrıda bulunarak, yüksek oranların borçluları zorladığını ancak enflasyonu kontrol edemediğini söylemişti.

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