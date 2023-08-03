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Kamu bankaları kâr payı dağıtmayacak

Kamu bankalarının dün gerçekleşen genel kurullarında, kâr payı dağıtılmaması teklifleri kabul edildi.

Yayınlanma: 07:52 - 03 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Kamu bankaları kâr payı dağıtmayacak

Kamu bankalarının dün gerçekleşen genel kurullarında, kâr payı dağıtılmaması teklifleri kabul edildi.

Halkbank ve Vakıfbank kâr payı açıklamalarını dün genel kurullar sonrası Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptı.

Öte yandan açıklamalarda Halkbank’ın Genel Müdürü Osman Arslan ve Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih’in genel müdür olarak seçildikleri de belirtildi.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar da görevine tekrar seçildi.

BANKALARDAN AÇIKLAMA

Öte yandan, bankalardan KAP’a konuyla ilgili açıklamalar da gelmeye başladı.

Halk Bankası’nın KAP’a yaptığı açıklamada, dönem içerisinde yapılan gayrimenkul satış kazancının, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-e maddesindeki yüzde 50’lik istisna tutarı olan 132 milyon 354 bin 982 liranın özel fonlar hesabında izlenmeye devam edileceği belirtildi.

Türkiye Vakıflar Bankası da KAP’a yaptığı açıklamada kâr payı yapılmayacağını bildirdi. (REUTERS, SOZCU)

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Halkbank kap Reuters Türkiye Vakıfbank Ziraat Bankası
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