Kamu mallarını ışık hızıyla satacaklar

Kaynak yokluğundan yeniden özelleştirme defterini açan iktidar özelleştirmeyi kolaylaştırıp, kamu mallarını daha hızlı satmak için elektronik ihalelere başlayacak.

Erdoğan SÜZER

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Kamu mallarını sata sata bitiremeyen iktidar, özelleştirmeyi daha da hızlandırmak için elektronik ihale yöntemine geçiyor. AKP milletvekilleri tarafından TBMM'ye sunulan torba yasa teklifindeki düzenlemeye göre, özelleştirme kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile mal ve hizmetleri, elektronik ihale yöntemiyle uzaktan satıp özelleştirilecek.

AMAÇ ZAMAN KAZANMAK

Elektronik ihale yöntemine geçilmesiyle birlikte satışların hızlanacağı, daha çok para elde edileceği açıkça ifade edildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba yasa teklifindeki bu maddenin etki analizinde, elektronik ihale yöntemine geçilmesinin özelleştirme ihalelerine girecek yatırımcılara da zaman kazandıracağı ifade edildi.

Elektronik ihale yöntemine ne için gerek duyulduğu ve ne tür sonuçlar beklendiği etki analizinde şöyle ifade edildi: “Elektronik ihale düzenlemesi, isteklilerin özelleştirme ihalelerine katılımının kolaylaştırılmasına yönelik olup elektronik ortamda ihale sürecine geçiş ile birlikte ihalelere ilişkin iş ve işlemlerin daha hızlı, daha geniş katılımlı, daha rekabetçi bir ortamda olacağı ve hedeflenen özelleştirme gelirine ulaşmaya katkı sağlanacağı öngörülmektedir. Ayrıca, ihale sürecinin elektronik ortamda yürütülmesi ile kamu kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik artışı sağlanacağı, hem yatırımcı hem de kamu idaresi için zamanın daha efektif kullanılacağı düşünülmektedir.”

Köprü de var, arsa arazi de

İktidarın önümüzdeki dönemde özelleştirme yoluyla kamunun elinden çıkaracağı ya da özel sektöre işlettireceği işlerin başında iki boğaz köprüsü, kamunun işlettiği otoyollar, Ankara ve İzmir'in etrafındaki çevre yolları, çok sayıda hidroelektrik santrali, limanlar ve birbirinden değerli arsa ve arazi var. Özelleştirme İdaresi, bütün bu kamu mal ve hizmetlerin tamamının ihalesini elektronik yöntemle yapabilecek. Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) elektronik ihalelere ilişkin yönetmelik çıkaracak.