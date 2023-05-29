Kanal İstanbul manzaralı konutlar için dev sözleşme

THY ve Emlak Konut’un Kanal İstanbul güzergahında Dursunköy’de inşa edeceği konut projesinin bir etabının daha ihalesi sonuçlandı. Emlak Konut, yüklenici şirket ile 2 milyar 157 milyon liralık sözleşme imzaladı.

Özlem GÜVEMLİ

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Emlak Konut GYO ve THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın yarı yarıya sahibi olduğu Arnavutköy Dursunköy'deki toplam 1 milyon metrekarelik arazide 12 bin 585 konut ve 450 ticari alandan oluşan sosyal konut inşaatı yapılması planlanıyor.

8 kat yüksekliğinde 528 adet blokun dikileceği Kanal İstanbul güzergahındaki alanda 42 bin 500 nüfus yaşayacak.

2 MİLYAR 157 MİLYONLUK SÖZLEŞME

ÇED süreci başlatılan konut projesinin “1. Etap 1.Kısım İnşaatı” için 17 Mayıs 2023 tarihinde UNTD İnşaat A.Ş. ile imzalanan 3 milyar 488 milyon 800 bin TL'lik sözleşmenin ardından yeni bir etabın daha ihalesinin sonucu duyuruldu.

Emlak Konut GYO, 26 Mayıs'ta KAP'a yaptığı bildirimde “2. Etap 1. Kısım İnşaatı” işi için Antaş Altyapı ve Gökyol İnşaat iş ortaklığı ile 2 milyar 157 milyon TL'lik sözleşme imzalandığını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018 yılında 3. havalimanı çalışanları için Emlak Konut GYO ile THY işbirliği ile Kanal İstanbul güzergahında Arnavutköy'e bağlı Dursunköy'de konut inşa edileceğini duyurmuştu. 2018'den beri gündemde olan projede etaplar halinde 14 bin konut yapılması, en az 3 bin adedinin THY çalışanlarına kura ile satılması planlanıyordu.

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