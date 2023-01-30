Kara deliğe dönen SGK’da 32 milyon liralık tanıtım

İktidarın sık sık CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu batırmakla suçladığı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) AKP döneminde adeta kara deliğe dönüştü.

Deniz AYHAN

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2018 yılını 15.8 milyar TL, 2019'u 39.9 milyar lira, 2020'yi 67.5 milyar TL, 2021 yılını 21 milyar 613 milyon TL açıkla kapatan, 2022 yılı yıl sonu açığı ise 88 milyar TL olarak öngörülen SGK, tanıtım hizmetleri için kesenin ağzını açtı.

SGK, 2023 yılı için 32 milyon 80 bin 830 TL'yi tanıtım hizmetleri için ayırdı. Tanıtım kapsamında vatandaşa SMS atılacak, SGK yetkilileri TV'ye çıkacak, kamu spotları yayınlatılacak.

KAYIT DIŞI İSTİHDAM

Bununla beraber SGK'nın 2023 yılına ilişkin performans programı raporunda kayıt dışı istihdamla mücadele için 146 milyon 436 bin TL ayrıldığı belirtildi. 2021 yılında 77 bin 900 işyerinin kayıt dışı olduğu tespit edilirken, bu sayı 2022'de 25 bine düştü.

2023'te ise 26 bin olacağı tahmin edildi. 2021'de kayıt dışı çalıştığı tespit edilen kişi sayısı 455 bin 163 olurken, 2022'de bu sayı 115 bine düştü, 2023'te ise 120 bin olacağı öngörüldü.