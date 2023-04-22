Kira artış sınırlamasında süre uzatılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemenin uzatılacağını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konutlarda kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz’da sona erecek olan düzenlemenin uzatılacağını duyurdu.

Dün akşam TRT Haber’e konuk olan Bakan Kurum, kiralık konutlardaki fiyat artışlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Konut kira artışını sınırlayan düzenlemenin 2023’ün 7’nci ayına kadar geçerli olduğunu söyleyen Kurum, 7’nci aydan sonra bunu uzatacaklarını, piyasa şartlarının üzerinde bir ortalama söz konusuysa vatandaşları koruyacaklarını söyledi.

BOZDAĞ GEÇİCİ DEMİŞTİ

Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi Gazete’de 11 Haziran 2022’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasa, konut kiralarının 1 Temmuz 2023'e kadar söz konusu oranın üzerinde artışını yasak getirmişti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kararla ilgili yaptığı açıklamada “Türkiye bir hukuk devleti, mülkiyet üzerinde herkesin düzenleme hakkı var. Kira artışları ile ilgili düzenlemenin karakteristik özellikleri var. Geçici bir düzenleme, kira artışını yüzde 25 ile sınırlıyor. Sadece meskenlerde geçerli. 1 Temmuz 2023'e kadar geçerli ve devam eden sözleşmeler üzerinde uygulanacak. TÜFE ve şartlar altında geçerli ise onlar uygulanacaktır” demişti.