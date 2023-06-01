Kirazda 500 milyon TL’lik dolu zararı

Denizli'de, tescilli Napolyon Kirazı’nı hasat etmeye hazırlanan üreticiyi dolu vurdu. Yalnızca bir ilçede yaklaşık 100 üreticinin üzüm bağı etkilendi. Maddi zararın 500 milyon liraya yaklaştığı belirtildi.

Selami AYDIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Denizli'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden yağışlar ve zaman zaman etkili olan dolu, üreticiyi üzdü.

Honaz ilçesinde tescilli Napolyan Kirazı'nı hasat etmeye hazırlanan üreticiler geçtiğimiz hafta dolu felaketi yaşadı.

İlçe merkezinde etkili olan dolu yağışı sonrasında Tarım İlçe Müdürlüğü ve Honaz Ziraat Odası hasar tespiti yaptı.

Bölgede 8 bin dönüm kiraz bahçesinin doludan etkilendiği belirlendi. Bu bölgede yaklaşık 7 bin ton kiraz hasat edilemeden kırıldı.

Toplam zararın 500 milyon liraya yaklaştığı belirtildi.

‘KİRAZ ÜRETİCİLERİ ÇOK ZOR DURUMDA’

Honaz Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek, yaşanan doğal felaket karşısında üreticinin çaresiz kaldığını belirtti.

Yelek; “Dolu yağışı geride bir şey bırakmadı. Maalesef bu aşamada üreticilerimizin yapabileceği bir şey yok. Yağmurun yoğunlaştığı bölgelerde de sorun yaşandı. Kiraz üreticileri çok zor durumda” ifadelerini kullandı.

YÜZDE 30 ORANINDA ÜRÜN KAYBI

Dolu felaketinin vurduğu ve şaraplık üzüm üreticilerinin yoğunlukta olduğu Çal ilçesinde ise yaklaşık bin 500 dekar üzüm bağı yağışlardan etkilendi.

İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yapılan hasar tespitinde ürün kaybının bu bölgede yüzde 30 olduğu ortaya çıktı.

Yaklaşık 100 üretici yağıştan etkilendi. Çallı üreticiler, dolu yağışının çok küçük bir bölümde etkili olduğunu belirterek; “Sigortası olanlar zararlarının karşılığını alacak. Olmayanlar için hasar durumuna göre sezon sonunda bir şeyler yapılmalı. Üreticilere destek olunmalı” diye konuştu.

‘HASTALIK RİSKİ VAR’

Kent merkezindeki kıraç tarlalarda hububat üretimi gerçekleştiren çiftçiler de hasat dönemi gelmesine rağmen yağışlar nedeniyle ürününü kaldıramadı.

Denizli Merkez Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, “Kıraç alanlarda hasat yapılamıyor. Biraz daha gecikilmesi durumunda sıkıntı olacak. Yağışlar artık ürüne zarar vermeye başlayacak. Kalitede düşme başladı. Merkezdeki meyve bahçeleri de yağışlardan etkileniyor Meyvede kalite düşüyor. Aynı zamanda mantari hastalık riski var” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Dolu vurdu, tarım ürünleri zarar gördü

İlginizi Çekebilir Dolar/TL'de artış sürüyor

İlginizi Çekebilir Tarladan sofraya 4,2 kat pahalılık