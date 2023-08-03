Kocaeli’de ulaşıma zam yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, ulaşıma zam kararı çıktı. Buna göre, toplu taşıma yüzde 63, taksi ücretleri de yüzde 65 oranında yükseldi.

Sozcu.com.tr

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AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında ulaşıma zam kararı çıktı.

Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası ile yapılan toplantı sonrasında, toplu ulaşım ve taksi ücretlerine yüzde 63 ile yüzde 65 oranında zam yapıldı.

Karara göre kentte 8 TL olan şehir içi ulaşım 13 TL'ye, öğretmen, öğrenci ve 60 yaş üstü indirimli bilet 5,5 TL’den 9 TL’ye, abonman ücreti 3,25 TL’den 5 TL’ye yükseldi.

Taksi ücretlerinde uygulanacak yeni tarifede ise indi bindi ücreti 40 TL'den 66'TL'ye yükseltildi.

Yeni zamla birlikte vapur ücretleri tarifesi de değişti. Yeni tarifeye göre, 9,5 TL olan bilet 15 TL'ye, indirimli bilet 6,75 TL'den 11 TL ye, abonman 4,75 TL'den 8 TL'ye yükseldi.

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