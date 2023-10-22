Kullanılmayan yıllık izin ücreti hesaplama nasıl yapılır?

Kullanılmayan yıllık izin ücreti, işçinin iş sözleşmesinin sona ermesi durumunda, hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücretidir. İş Kanunu'nun 59. maddesine göre, kullanılmayan yıllık izin ücreti, işçinin sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden hesaplanıyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İşçinin kullanmaya hak kazandığı ancak kullanmadığı yıllık ücretli izinler, çalışanın iş akdinin fesh edilmesi durumunda kullanılmayan yıllık izin ücreti nasıl hesaplanır?

KULLANILMAYAN YILLIK İZİN ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

Kullanılmaya hak kazanılmış ama kullanılmamış izinli gün sayısı hesaplaması için; çalışanın iş akdinin feshedildiği tarihteki günlük brüt maaş ücreti ile kullanılmayan izinli gün sayısı çarpılarak hesaplanır. Çıkan bu tutardan gerekli kesintiler yapılarak işçinin eline geçen tutar elde edilir.

İşçinin hizmet akdinin feshi halinde, sigortalı çalışanın kazanıp kullanmadığı senelik izinlerine ait ücret, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihteki ayın kazancına dahil edilir.

YILLIK İZİN ÜCRETİNDEN HANGİ KESİNTİLER YAPILIR?

Brüt maaş üzerinden hesaplanan yıllık izin ücreti işçiye ulaşmadan önce bazı kesintilere uğrar.

Bu kesintiler;

– Gelir vergisi

– Damga vergisi

– Sosyal Güvenlik Kurumu kesintileri yapılır. Çalışan bu kesintilerden sonra net tutarı almaktadır.

HANGİ DURUMLARDA YILLIK İZİN ÜCRETİ VERİLMEZ

İster kendi isteği ile ister de işvereni tarafından iş sözleşmesi sona eren çalışan her koşulda içeride bulunan kazanılmış ama kullanılmamış yıllık izin parasını alabilmektedir.