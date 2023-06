Kuyruklar uzayınca mağazalar kapandı

CHP’li vekil Ali Öztunç vatandaşın daha uygun fiyata et alabildiği ESK’nın mağazalarını kapatmasını Meclis’e taşıyarak “Kuyruklar iktidarı rahatsız mı etti” diye sordu.

Başak KAYA

Et ve Süt Kurumu (ESK), vatandaşların ucuz et almak için kapısında uzun kuyruklar oluşturduğu mağazalarını kapatmaya başlayınca dar gelirli için hesaplı fiyata et almak, iyice hayal oldu. Kurumun Ankara'da iki mağazası dışındaki tüm mağazaları kapanırken konu TBMM gündemine de getirildi. CHP Milletvekili Ali Öztunç önerge verdi ve “İktidarı kuyruklar mı rahatsız etti” diye sordu.Vatandaşların sabaha karşı ESK önünde kuyruklar oluşturması ve sıra kavgaları yaşanınca, mağazalara bankalardaki gibi sıramatik cihazları konuldu.

NE ZAMAN AÇILACAK?

Kuyrukların giderek uzaması iktidarı da rahatsız etti ve ESK ürünlerine zam yapıldı. Dönemin Genel Müdürü Osman Uzun, bu zammı, “Uzun kuyruklar oluyordu. Biz de fiyatı artırdık” diye savundu ve görevden alındı. Daha sonra da mağazalar kapanmaya başladı. Ankara'da yalnızca Sincan ve Ulus'taki mağazalar kaldı. En uzun kuyrukların olduğu Kızılay mağazası da kapatıldı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, konuyu Meclis'e taşıyarak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya, mağazaların ne zaman açılacağını sordu. Öztunç, ESK'nın vatandaşa ucuz et ve süt ürünleri sağladığını hatırlatarak, Türkiye genelindeki birçok mağazasını kapattığını hatırlattı. Öztunç, “Ekonomik sıkıntı içindeki vatandaşlarımızın kapısında kuyruklar oluşturduğu mağazaların kapatılması, daha ucuza et alan vatandaşımızı hayal kırıklığına uğratmıştır” dedi.

Mağazalar neden kapanıyor?

Ali Öztunç, hazırladığı önergede Bakan İbrahim Yumaklı'ya, şu soruları yöneltti: “Kurumun kaç mağazası vardır ve bugüne kadar kaçı kapanmıştır? Ülke genelindeki mağazalarını kapatmasının gerekçeleri nedir? Satış mağazalarının önünde vatandaşın uzun kuyruklar oluşturmasının hükümet kanadında rahatsızlık yarattığı ve bu nedenle mağazaların kapatıldığı iddiaları doğru mudur? Kurumun 2017 yılından bugüne yıllar itibarıyla kâr-zarar durumu nedir? Kurumun genel merkez binası için aylık ödenen kira bedeli nedir?”