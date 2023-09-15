Limonda tarladan sofraya 8 kat pahalılık

Tarım ürünlerinde tarladan sofraya fiyat farkı arasında makas artmaya devam ediyor. Bahçede kilosu 3 lira olan limon, vatandaşa 8 kat daha pahalıya satılıyor.

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Adana’da kilosu bahçede 3, halde 4 liraya satılan limon, kentteki marketlerin raflarında kilosu 18-24 lira arasında satılıyor.

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan, “Yetkililere defalarca seslenmemize rağmen hala denetim yapılmıyor. 4 liraya sattığımız limonu tüketicinin en fazla 7 liraya alması gerekirken 24 liraya almak zorunda kalıyorlar” dedi.

‘VATANDAŞ EN FAZLA 7 TL’YE ALMALI’

Ürünü hal fiyatı üzerinden veya küçük farklarla tüketiciye sunamadıkları için üzgün olduğunu belirten Doğan, “Halden 4 liraya çıkan limonun fiyatı, markete gidene kadar 6 kat artıyor. Biz buna anlam veremiyoruz. Yetkililere defalarca seslenmemize rağmen hala neden denetim yapılmıyor? 4 liraya sattığımız limonu tüketicinin, en fazla 7 liraya alması gerekirken 24 liraya almak zorunda kalıyorlar. Oysa bu oranda artış olmaması lazım. Denetim olsun ki tüketici limonu ucuza alabilsin. Bu şekilde hem tüketici hem üretici mağdur oluyor diye konuştu.

‘BU FİYAT FARKI HAKSIZLIK’

Hal esnafı İsmail Gündüz ise market ve hal arasındaki fiyat farkının bu kadar yüksek olmasının vatandaşa haksızlık olduğunu belirtti. Gündüz, “Gereğinin yapılmasını istiyoruz. Biz 3-4 liraya satış yapmakta zorlanırken marketler fahiş fiyatlara satıyor. Yetkililerin bu durumu sıkı bir şekilde takip etmesini istiyoruz. Üreticiler, esnaf olarak bu durumdan şikayetçiyiz” dedi. (DHA)

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