Memur-Sen’den hükümetin zam teklifi öncesi kritik açıklama

Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Kamu işvereninin; Merkez Bankası’nın enflasyon hedefini yüzde 8,8’den yüzde 33’e güncellediği bir zeminde, bunu dikkate alarak masaya teklifi getirmesi gerekiyor” dedi.

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Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde, hükümetin ilk zam teklifini bugün sunması bekleniyor.

Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Kamu işvereninin; Merkez Bankası'nın enflasyon hedefini yüzde 8,8'den yüzde 33'e güncellediği bir zeminde, bunu dikkate alarak masaya teklifi getirmesi gerekiyor” dedi.

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde, hükümetin ilk zam teklifini bugün sunması bekleniyor. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Kamu işvereninin; Merkez Bankası'nın enflasyon hedefini yüzde 8,8'den yüzde 33'e güncellediği bir zeminde, bunu dikkate alarak masaya teklifi getirmesi gerekiyor” dedi.

‘İLK TEKLİFİ BEKLİYORUZ’

Kamu toplu sözleşme görüşmeleri sürecinde bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda ikinci toplantı yapılıyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplantı öncesinde açıklama yaptı. Ali Yalçın, şunları söyledi:

“7. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde, bugün önemli bir gün. Bugün teklifin gelmesi bekleniyor. Dolayısıyla bugün kamu görevlilerinin beklentilerinin karşılanması noktasında ilk teklifi bekliyoruz. Süreç, 21 günü geride bıraktı…

Görüşme devam ediyor. İlk teklifi bekliyoruz. Tekliflerimizi sunarken; ilk yıl, 2024 için üçer aylık şekilde sunduk. Bunun ne kadar önemli olduğunu, bunun ne kadar karşılık bulduğunu; 50 bin kişilik kamu görevlisi ile yaptığımız araştırmada gördük.

KİRA YARDIMI VURGUSU

Kira konusunun ne kadar kıymetli olduğunun altını önceden çizmiştik, kira yardımı yapılmasını konusunu. Seçim öncesi bakanların yaptığı açıklamalar gündemdeydi. Hükümetin bu konuda sahayı okuması da son derece önemliydi. Kira yardımı konusunda, teklifimizi buna göre sunmuştuk.

Yaptığımız 50 bin kişilik ankette, yüzde 42'sinin kirada oturduğunu ve zorlandığını görüyoruz. Yüzde 8,4'ü ‘ben lojmanda oturuyorum' demiş. Yüzde 94'ü kira yardımının son derece önemli olduğunu ifade ediyor. Yine bayram ikramiyesi konusu önemli. Bu anlamda katılanlar yine aynı şeklide çok güçlü bir destek veriyor, bu talebe. (ANKA)

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