Merkez Bankası’ndan dezenflasyon videosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Herkes İçin Ekonomi videosunda dezenflasyon hedeflerini anlattı. Videoda "Dezenflasyon nedir? Dezenflasyonu neden istiyoruz?" sorularına yanıt verildi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ‘Herkes İçin Ekonomi’ isimli videosunda dezenflasyon konusunu ele aldı.

Videoda, “Dezenflasyon döneminde, fiyatlarda artış hızı yavaşlayacak ve enflasyonda aşağı yönlü bir eğilim görülecek. Uygulanan politikalarla döviz kuru istikrar kazanacak, cari işlemler dengesinde iyileşme, sermaye akımlarında kalıcı güçlenme ve rezervlerde artış görülecek. Beklentilerin iyileşmesiyle fiyatlama davranışları normalleşecek” denildi.

DEZENFLASYON NEDİR?

“Dezenflasyon nedir? Dezenflasyonu neden istiyoruz?” sorularına yanıt veren videoda şu ifadelere yer verildi:

“Dezenflasyonu anlamak için ilk önce enflasyonun ne olduğundan söz etmek gerekiyor.

Enflasyon, fiyatların genelindeki sürekli artıştır. Enflasyon aynı hayat standardını korumak için zaman içerisinde daha fazla para ödenmesine neden olur. Dezenflasyon ise fiyat artış hızının azalması anlamına gelmektedir.

Yüksek enflasyondan düşük enflasyona geçiş sırasında düşen enflasyon sürecine dezenflasyon denir. Dezenflasyon sürecinde enflasyon oranı azalır. Dezenflasyonla birlikte paranın satın alma gücü kademeli olarak toparlanır. Ulusal paranın tasarruf işlevi öne çıkar. İktisadi birimler yatırım ve tüketim kararlarını daha sağlıklı almaya başlar.

Böylece ekonomide belirsizlikler azalır, güven artar. Gelir dağılımında iyileşme sağlanır. Dezenflasyon süreci, enflasyonda kalıcı düşüşün sağlanacağı istikrar dönemine geçiş için önemli bir zemin oluşturur.

2023 Haziran ayından bu yana uyguladığımız güçlü parasal sıkılaştırma ile dezenflasyon sürecinin başlamasını ve enflasyondaki düşüşün kalıcı olmasını sağlayacak zemini oluşturuyoruz.

‘2024 YILININ İKİNCİ YARISINDA BAŞLAYACAK’

Enflasyonun ana eğilimindeki düşüşün sağlanmasıyla, 2024 yılının ikinci yarısında dezenflasyon süreci başlayacak.

Dezenflasyon döneminde, fiyatlarda artış hızı yavaşlayacak ve enflasyonda aşağı yönlü bir eğilim görülecek. Uygulanan politikalarla döviz kuru istikrar kazanacak, cari işlemler dengesinde iyileşme, sermaye akımlarında kalıcı güçlenme ve rezervlerde artış görülecek. Beklentilerin iyileşmesiyle fiyatlama davranışları normalleşecek.

Dezenflasyon dönemini istikrar dönemi takip edecek. Enflasyon düşüşünü sürdürerek tek haneli rakamlara ulaşacak. Ekonomide öngörülebilirlik ve güven artacak, Türk lirası satın alma değerini koruyacak. Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışından tasarruf ve yatırım talebi güçlenecek.

Enflasyonun ekonomik kararlara etkisi göz ardı edilebilecek kadar düşecek. Toplumsal refahta ekonomik kesimlerin tamamı için kalıcı kazanım sağlanacak. Böylelikle Merkez Bankasının toplumsal refah için yapabileceği en önemli katkı olan fiyat istikrarı sağlanmış olacak”