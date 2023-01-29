Millet bahçelerine 1 ayda 1.5 milyar lira

TOKİ, 2023 yılının ocak ayında millet bahçelerine rekor ödeme yaptı. Yalnızca ocak ayında sözleşmesi imzalanan millet bahçelerinin toplam maliyeti ise 1 milyar 461 milyon TL olarak hesaplandı.

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Vatandaş açlık ve yoksullukla mücadele ederken, geliri olmayan vatandaşa ucuz konut sağlamak amacıyla kurulan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), millet bahçeleri için milyarlarca TL harcamaya devam ediyor. 2018 yılından 2023 yılına kadar millet bahçelerine 10 milyar 744 milyon TL ödeyen TOKİ, 2023 yılının ocak ayında da millet bahçelerine rekor ödeme yaptı. Yalnızca ocak ayında sözleşmesi imzalanan millet bahçelerinin toplam maliyeti ise 1 milyar 461 milyon TL olarak hesaplandı. 2023'ün ocak ayında 12 millet bahçesi için sözleşme imzalandı. En yüksek maliyetli olanlar 212 milyon 361 bin TL ile Uşak Merkez, 194 milyon 713 bin TL ile Karabük ve 171 milyon 923 bin TL ile Ankara Sincan millet bahçeleri oldu.

TOPLAM 10.7 MİLYAR GİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Gider millet bahçelerinde yuvarlanırsınız” diyerek anlattığı millet bahçeleri bütçede adeta kara delik oldu. TOKİ tarafından son millet bahçeleriyle birlikte 2018'den 2022 yılı sonuna kadar 180'e yakın millet bahçesi ihalesi düzenlendi. 2018 yılından 2023 yılına kadar millet bahçelerine ödenen tutar 10 milyar 744 milyon TL oldu. Devletin kasasından çıkan bu tutar aralarında Ticaret, Dışişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı gibi bakanlıkların olduğu 6 bakanlığın 2022 yılındaki bütçesinden yüksek.

En yüksek maliyet 2 milyarı aştı

Sadece İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin maliyeti 2 milyar 174 milyon lira oldu. TOKİ, KKTC Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Millet Bahçesi, cami ve ek tesisler inşaatı ile alt yapı düzenlemesi için de 2 milyar 97 milyon TL ödedi. TOKİ son olarak 23 Ocak'ta Gümüşhane Merkez Millet Bahçesi için 99 milyon 999 bin TL'lik sözleşme imzaladı.