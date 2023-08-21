Nereden nereye…

1 liraya ekmek alıyorduk, şimdi 1 tane zeytin bile alamıyoruz...

İsmail ŞAHİN

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“Tuvalete gittiğimiz zaman kaça gidiyorduk? 1 milyon lira. Hatırlayın, ne günlerdi o günler ya. Ne oldu biz geldik dedik bu altı sıfırı bir atın bakalım. Altı tane sıfırı attık, 1 milyonluk tuvalet 1 liraya düştü. Bugünleri gördük mü? Mesele bu! İş bilenin kılıç kuşananındır.”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mart 2018’de partisinin Giresun il kongresinde ekonomideki gidişatı bu sözlerle övmüştü. O tarihten bu yana köprünün altından çok sular aktı. Umumi tuvalet ücretleri 5 liraya çıktı.

EKMEK O TARİHTE 1,25 TL İDİ

İktidarın 2021 yılının sonunda uygulama soktuğu yeni ekonomi modelinin faturası ağır oldu. Türk Lirası yabancı para birimleri karşısında tarihinin en dip seviyesini görürken, enflasyon canavarı Türk halkının belini büktü. Çarşı pazardaki yangın büyüdü, 1 liranın alım gücü de adeta yok oldu. Erdoğan’ın konuşma yaptığı 2018 yılında İstanbul’da 250 gram ekmeğin fiyatı 1 lira 25 kuruştu.

Dün İstanbul Anadolu Yakası’ndaki bir halk pazarında kurulan zeytin tezgahında kilosu 178 lira olan zeytinin bir adedini teraziye koyduk. 8 gram gelen zeytinin fiyatı 1 lira 42 kuruş tuttu. Beş yıl önce 1 lira 25 kuruşa 200 gram ekmek alınan Türkiye’de bugün 8 gram ağırlığında 1 tane zeytin bile alınamıyor.

Aynı zeytinin kilogram fiyatı Kasım 2020’de 28 lira, Kasım 2022’de 88 liraydı… Son 10 ayda zeytinin fiyatı yüzde 100’den fazla arttı ve 178 liraya çıktı.

ZEYTİNDE NELER OLUYOR?

Evet bu yıl, tüm dünyada zeytin ve zeytinyağı fiyatları anormal bir seyir izliyor. En büyük zeytin üreticisi olan İspanya'da devam eden kuraklık nedeniyle fiyatlar rekor seviyelere yükseldi. Yurtiçinde ise maliyetlerdeki artış nedeniyle üreticiler zor günler geçiriyor.

Hem ambalaj fiyatlarının artması hem akaryakıta gelen zamlardan dolayı taşıma maliyetinin yükselmesi fiyatların yükselmesine neden oluyor. Üreticiler, dünyada fiyatların geri gelmesi halinde bile Türkiye’de artan maliyetler nedeniyle fiyatlarda ciddi bir geri çekiliş olmayacağını ifade ediyor.

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