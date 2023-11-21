OECD ülkeleri üçüncü çeyrekte yüzde 0,5 büyüdü

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,5 büyüme kaydetti.

OECD’nin açıkladığı öncü verilere göre, G7 ülkelerinde ikinci çeyrekte yüzde 0,2 olan büyüme üçüncü çeyrekte yüzde 0,6’ya yükseldi. ABD ekonomisindeki büyümenin hızlanması, bu artışta etkili oldu.

ABD ekonomisindeki büyümede tüketim artışı etkili olurken, Birleşik Krallık’ta özel sektör ve kamu harcamalarındaki düşüş büyüme performansına yansıdı. İtalya’da iç talepteki düşüş ve Almanya’da özel harcamaların azalması büyüme performansını etkiledi.

BAŞLICA ÜLKELERİN BÜYÜME RAKAMLARI

G7 ülkeleri arasında Kanada, İtalya ve Birleşik Krallık’ta ekonomi üçüncü çeyrekte büyüme kaydedemedi. Fransa’da yüzde 0,1 büyüme görüldü. Japonya ve Almanya’da ise ekonomi bu dönemde sırasıyla yüzde 0,5 ve yüzde 0,1 daraldı.

İlgili verilerin bulunduğu diğer OECD ülkeleri arasında, Polonya ve Kosta Rika’da üçüncü çeyrekte ekonomik büyüme sırasıyla yüzde 1,4 ve yüzde 1,3 oldu. Macaristan ve Meksika’da ekonomi bu dönemde yüzde 0,9 büyüme kaydetti.

İrlanda ve Finlandiya, sırasıyla yüzde 1,8 ve yüzde 0,9 ile ekonomik daralmanın görüldüğü ülkeler oldu. Euro Bölgesi ekonomisi ise üçüncü çeyrekte yüzde 0,1 küçüldü.

Böylece, OECD ülkelerinde ekonomi bu yılın üçüncü çeyreğinde, yılın ikinci çeyreğinde olduğu gibi, yüzde 0,5 büyüme kaydetti.

OECD ülkelerinde ekonomik büyüme üst üste iki çeyrekte yüzde 0,5 olarak kayıtlara geçti.