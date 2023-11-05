Okullar açıldı, çocuk ve kışlık giyim fiyatları fırladı

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre ekim ayının zam şampiyonu yüzde 22,40 artışla çocuk giyim oldu. Zamları Sozcu.com.tr'ye değerlendiren TGSD Başkanı Ramazan Kaya, çocuk giyimdeki fiyat artışında okulların açılmasının etkili olduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr

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Gülben DİKMEN Serkan ÜSTÜN

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre ekim ayının zam şampiyonu aylık yüzde 22,40 artış ile çocuk giyimi oldu.

TÜİK’e göre Tüketici fiyatları endeksindeki (TÜFE) değişim 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,43, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,36 olarak gerçekleşti.

2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 13,73 ile giyim ve ayakkabı oldu. Ekim ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan temel başlık ise yüzde 22,40 ile çocuk giyim oldu.

Kadın giyim önceki aya göre yüzde 16,84, kadın ayakkabısı yüzde 16,14, erkek giyim yüzde 10,20 artış gösterdi.

MONT FİYATLARI CEP YAKIYOR

Giyim fiyatlarındaki artış ekim ayında İstanbul Ticaret Odası (İTO) enflasyon verilerine de yansıdı. Ekim ayında erkek giyim harcamaları alt grubunda yer alan pardösü yüzde 83,90 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; kadın giyim harcamaları alt grubunda yüzde 75,89 ile kazak, yüzde 67,10 ile pardösü, yüzde 64,69 ile manto, yüzde 40,17 ile ayakkabı olurken erkek giyim harcamaları alt grubunda yüzde 60,91 ile palto ve yüzde 46,66 ile ceket oldu.

Yaygın giyim markalarında kışlık kaban fiyatları 900 liradan başlarken erkek ve kadın giyimde ortalama fiyatlar 2-3 bin lirayı buluyor. Çocuk giyimde ise mont fiyatları 700 liradan başlıyor ve ortalama 1500-2000 lira arasında seyrediyor.

OKULLAR AÇILDI, ÇOCUK GİYİME ZAM GELDİ

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya, ekim ayında yaşanan zamların yazdan kışa geçişin etkisiyle ürünlerin ve etiket fiyatlarının değişimine bağlı olarak gerçekleştiğini söyledi.

Giyim fiyatlarındaki artışa yönelik Sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulunan Kaya, “Ekim ayına mevsimlerin değişmesi nedeniyle yeni ürünlerle ve yeni etkilerle girdik. Enflasyonun yüksek çıkmasının nedeni mevsimsel geçiş oldu” dedi.

Aylık yüzde 22,4 artış ile çocuk giyiminin ekim ayının zam şampiyonu olması hakkında da konuşan Kaya, fiyat artışında okulların açılmasına bağlı olarak yaşanan talep artışının etkili olduğunu söyledi. Kaya, “Eylül ayında okulların açılması çocuk kıyafetlerinde talep artışına neden oldu ve oradaki fiyatlar dikkat çekti” ifadelerine yer verdi.

TALEPSİZLİK DÖNEMİ

Hem tekstil, hem hazır giyim hem perakendede ciddi bir kârsızlık olduğunu belirten Kaya, etiket fiyatlarındaki artışların nedenini ham madde ve kurdaki artışlar olarak açıkladı.

Talepsizlik üzerine kurulu bir dönemde olduklarını belirten Kaya, bu sezon için talepteki düşüş nedeniyle ekstra bir fiyat artışına gidemeyeceklerini söyledi.

Kaya, talepteki düşüşe ilişkin şu açıklamaları yaptı:

“Talepsizlikler ciddi şekilde devam ediyor. Hem turist talepleri hem yerel talepler düştü. Turist harcamalarında yüzde 30-40’a varan düşüşler var. Bu sene içinde daha farklı bir fiyat artışı görme şansımız yok çünkü bunu kaldırabilecek bir güç yok.”

Önümüzdeki yıl, yeni asgari ücret ve yeni maliyetlerle beraber daha farklı fiyat etiketleriyle karşı karşıya kalınabileceğini söyleyen Kaya, “Bu sene zaten olan oldu. Her türlü fiyat artışını ve maliyet artışını yaşıyoruz” dedi.

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