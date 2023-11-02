Özelleştirmeye doymuyorlar

Her şeyi özelleştirdiler, sıra köprülere otoyollara, limanlara geldi. Cumhuriyet döneminden kalan ne varsa özelleştiren iktidar, şimdi de gözünü elde kalanlara dikti. Gözde şirketler, köprüler, otoyollar, santraller özelleştirme programına alındı.

Erdoğan SÜZER

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Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren halkın yokluk içinde dişinden tırnağından artırarak inşa ettiği kurumları mirasyedi duyarsızlığıyla özelleştiren iktidar, dışarıdan para bulamayınca tekrar eski defterleri karıştırıp özelleştirmeye döndü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM'de bütçesini sunarken “Yurt dışında kapı kapı dolaşıp kimseden para istemedik” dedikten hemen sonra özelleştirmeyi gündeme getirerek köprüleri, otoyolları, limanları ve HES'leri özelleştireceklerini söyledi.

25 YILLIĞINA DEVİR

İktidarın özelleştirme için beklettiği portföyün içerisinde iki boğaz köprüsü, devletin işlettiği tüm otoyollar, 2 bin 644 parça kupon niteliğinde değerli arsa ve arazi, çok sayıda liman, hidroelektrik santral ile Türk Telekom hisseleri bulunu yor.

Şimşek'in özelleştireceklerini söylediği köprüler arasında Türkiye'nin ilk boğaz köprüsü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile ikinci köprü diye bilinen Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprüleri bulunuyor. Temeli dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Başbakan Süleyman Demirel tarafından atılan ilk boğaz köprümüz 29 Ekim 1973'te, Cumhuriyet'in ilanının 50. yıl dönümünde gururla hizmete açılmıştı. Şimdi Cumhuriyet'in 100'üncü yılında hayal kırıklığıyla özelleştirecek. Aynı şekilde 1988'de yapılan FSM de özelleştirilecek.

Özelleştirmenin 25 yıl süreyle ‘işletme hakkı devri' yöntemiyle yapılması bekleniyor. Köprülerin dışında halen diğerlerine göre ucuz şekilde halka hizmet veren Edirne-İstanbul-Ankara Otoyolu ile Pozantı-Tarsus-Mersin, Tarsus-Adana-Gaziantep, Toprakkale-İskenderun, İzmir-Çeşme, İzmir-Aydın ve Gaziantep-Şanlıurfa otoyolları 25 yıllığına şirketlere verilecek. Halen ücretsiz kullanılan İzmir ve Ankara'nın çevresindeki otoyollar da özelleştirilip paralı hale getirilecek.

50. yılda yapıldı 100. yılda özelleştiriliyor

Boğaziçi Köprüsü'nün temeli Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Başbakan Süleyman Demirel tarafından atıldı. 29 Ekim 1973'te,Cumhuriyet'in 50. yılında ise hizmete açıldı. Daha sonra adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilen, Boğaz Köprüsü Cumhuriyet'in 100'üncü yılında özelleştirilecek. Ayrıca, 1988'de yapılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de özelleştirilecek.

Bakanlık böyle dedi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan dün akşam yapılan açıklamada ise Bakan Mehmet Şimşek'in “satış” ifadesini kullanmadığı belirtilerek, “Bakan Bey, TBMM'deki açıklamasında net bir şekilde Türkiye'nin özelleştirme programında halihazırda var olan ve hatta bazıları yıllardır özelleştirme kapsamında yer alan varlıklara atıfta bulundu” ifadelerine yer verildi.

TUTANAKLAR BÖYLE DİYOR

2024 yılı bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Şimşek'in, Meclis tutanaklarındaki ifadeleri ise “Dediğim gibi özelleştirme kapsamına yeni alınan, alınması planlanan herhangi bir varlık söz konusu değil. Şu an itibarıyla özelleştirme kapsamında EÜAŞ'ın bazı HES'leri var, bazı limanlar var, otoyollar, köprüler var, TEİAŞ var, birtakım da arsalar, araziler var” şeklindeydi. Bunun üzerine CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ise ”Limanların çoğunu sattınız ya. Sayın Bakan… Ne kaldı satılmadık” diye sordu.

7 otoyol, 2 köprü özelleştirme programında

Özelleştirme İdaresi’nin internet sitesinde özelleştirilecek köprü ve otoyolların haritasına da yeri veriliyor. Bu kapsamda 7 otoyol ve 2 köprü ile bunların üzerinde bulunan bakım ve işletme tesisleri, hizmet tesisleri ve diğer mal ve hizmet üretim birimleri ve varlıklarının özelleştirilmesinin öngörüldüğü belirtildi.

İşte özelleştirilecekler

Köprü ve otoyollar

– 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

– Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

– Edirne-İstanbul-Ankara Otoyolu

– İzmir ve Ankara Çevre Otoyolları

– Pozantı-Tarsus-Mersin Otoyolu

– Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu

– Toprakkale-İskenderun Otoyolu

– İzmir-Çeşme Otoyolu

– İzmir-Aydın Otoyolu

– Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu

Özelleştirme bekleyenler

– Türk Telekom

– Doğusan Boru Sanayii

Limanlar, şirketler

– Türkiye Denizcilik İşletmesi

– Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı

– Gökçeada Kuzu Limanı

– Kıbrıs Türk Denizcilik

– Marmaraereğlisi Liman Sahası-2

Hidrolik santraller

– Kesikköprü- Ankara

– Demirköprü- İzmir

– Seyhan 1 -Adana

– Derbent -Samsun

– Çamlıgöze- Sivas

– Kepez 1-Antalya

– Seyhan-Adana

– Yüreğir 6-Adana

– Kepez 2-Antalya

– Dereiçi-Kars

– Koyulhisar-Sivas

Özelleştirmeye hazırlananlar

– Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ) Halka arz

– Çayırhan Termik Santrali ve Maden Sahası

– Esenyurt Santrali

– Aliağa Santrali

– Aliağa Sosyal Tesisleri

– Periyodik Muayene Hizmetleri

2.644 PARÇA KUPON ARSA VE ARAZİ

Limanların, otoyolların, köprülerin, elektrik santrallerinin dışında ayrıca ülkenin dört bir yanında bulunan tam 2 bin 644 parça arsa ve arazi de satılacak.