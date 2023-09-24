Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi mala mülke boğulmuş

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini inceleyen Sayıştay, üniversite depolarının ihtiyaç fazlası çok sayıda elektronik cihaz ve demirbaşla yığılı olduğunu tespit etti.

Erdoğan SÜZER

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Bir çok üniversite kaynak yokluğu, eğitim araç ve gereç sıkıntısı yaşarken Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin ambarlarının ihtiyaç fazlası malzemelerle dolup taştığı ortaya çıktı.

Üniversitenin hesaplarını inceleyen Sayıştay, üniversiteye ait taşınır ambarlarda ihtiyaç fazlası çok sayıda elektronik cihaz ve demirbaş malzeme bulunduğunu ve bu malzemelerin uzun süredir ambarlarda gereksiz yere bekletildiğini tespit etti.

Sayıştay raporunda, üniversite birimlerinde bulunan ihtiyaç fazlası malzemelerin ihtiyaç duyan idarelere bedelsiz olarak devredilmesinin yönetmelik gereği mümkün olduğu belirtildi. Ambarlarda denetim yapan Sayıştay, bazı malzemelerin mevzuata aykırı olarak markaları belirtilmeden sisteme kaydedildiğini, üstelik malzemelerin sayımlarının dahi yapılmadığını tespit etti.

İHALE YAPMAMIŞ, TEK KİŞİYE KİRALAMIŞ

Sayıştay, ayrıca üniversite yönetiminin kendi mülkiyetindeki taşınmazları herkese açık ihaleyle kiraya vermesi gerekirken mevzuata aykırı olarak pazarlık usulüyle kiraya verdiğini ortaya çıkardı.

Üniversitenin mülkiyetindeki taşınmazları yasa gereği pazarlık usulüyle kimseye kiralayamayacağını belirten Sayıştay, kiralamaların sadece kapalı ya da açık teklifli ihale yöntemleriyle yapılabileceği uyarısında bulundu.

Sayıştay, “Yapılan denetimlerde kantin, kafe olarak işletilmek üzere yapılan kiraya verme işlemlerinde kapalı veya açık teklif ihale yöntemi kullanılmadığı, pazarlık usulü ile ‘tek istekliden' teklif alınmak suretiyle ticari alanların kiralandığı görülmüştür” tespitini yaptı.

Sayıştay, RTE Üniversitesi yönetiminin doğrudan teminle yaptığı alımları ise sözleşmeye bağlamayarak olası riskleri ortadan kaldırmadığı uyarısında da bulundu.

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