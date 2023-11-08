Rekabet Kurulu’ndan beton ve çimento şirketlerine soruşturma
Rekabet Kurulu, aralarında OYAK Çimento'nun da bulunduğu 18 çimento ve beton teşebbüsü hakkında soruşturma kararı verdi.
Rekabet Kurumu (RK), Hatay ve Malatya illerinde çimento ve hazır beton üretimi ile satışı alanında faaliyet gösteren ve aralarında OYAK Çimento’nun da bulunduğu 18 teşebbüs hakkında soruşturma kararı verdi.
RK’nın internet sitesinde yer alan açıklamada, soruşturmanın söz konusu teşebbüslerin birlikte fiyat belirlemek ve bölge/müşteri paylaşımı yapmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla açıldığı belirtildi.
ARALARINDA OYAK ÇİMENTO DA VAR
Buna göre:
*Hatay’da faaliyet gösteren OYAK Çimento, Çimko Çimento, Ceyhan Hazır Beton, M.M. Tiftik Kardeşler, Ekintaş, Kadir Soylu Beton, KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton, Filitoğlu;
*Malatya’da Acemoğulları Beton, Betontek, Çınarlar Beton, Çimbeton, Çimko Çimento ve Beton, Çimya Çimento,
*Erva Hazır Beton, Kavuksan, Mabetaş Malatya Beton ve Recydia hakkında soruşturma açılmasına karar verildi. (REUTERS)